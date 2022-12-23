Шаймиев о Минниханове: «Ему все равно надо дать возможность дорабатывать в этой должности»
Название должности могут сохранить до 2025 года
«Мы дальше уже не можем двигаться по закону (имеется в виду федеральный закон №414). Мы должны принять решение (сегодня)», — уговаривал президент Татарстана Рустам Минниханов проголосовать депутатов Госсовета за внесение поправок в Конституцию республики. После вчерашнего форс-мажора с отклонением первоначального варианта переименования должности президента Президиум парламента внес компромиссный законопроект, который устроил и республику, и Россию. С одной стороны, должность высшего должностного лица переименована как «Глава — Раис Республики Татарстан». С другой — действующий президент Рустам Минниханов может сохранить название должности до окончания своих полномочий в 2025 году. Детали — в материале «Реального времени».
30 лет с президентом
Сегодня утром парламент подавляющим количеством голосов принял судьбоносные поправки в Конституцию Татарстана, с внесением которых разрешается главная «конституционная» коллизия с переименованием должности президента республики. С будущего года президент республики будет называться как «Глава — Раис Республики Татарстан». Такая поправка внесена во вторую главу Конституции, определяющую статус высшего должностного лица. До сих пор глава 2 именовалась как «Президент Республики Татарстан», и это название сохранялось на протяжении 30 лет с момента принятия основного закона РТ в 1991 году.
Причем в последующей статье 89 дается разъяснение, что новым названием «Раис Татарстана» сможет воспользоваться тот, кто будет избран «после вступления в силу изменений в Конституцию РТ». Таким образом, действующий президент РТ Рустам Минниханов сохраняет свой статус до окончания своих полномочий в сентябре 2025 года.
«Вынесут» ли?
О том, что так виртуозно можно выйти из «законодательного капкана», мало кто догадывался. Интрига с переименованием держалась до самой последней минуты. Еще вчера парламентарии отклонили законопроект, подготовленный инициативной группой из 37 депутатов Госсовета Татарстана. А согласно процедуре прохождения, любой законопроект перед вынесением на сессию должен получить одобрение профильного комитета. И оставалось неизвестным, «вынесут» ли повторно пакет поправок в Конституцию РТ? Теоретически не «вынести» и не могли, так как федеральное законодательство обязывает привести положения республиканской Конституции к 1 января 2023 года.
Но депутаты Госсовета РТ перед началом сессии хранили гробовое молчание, не желая общаться с прессой по щекотливому вопросу.
— Я не оракул, — отмахивался старейший депутат Госсовета Марат Галеев.
— Давайте подождем и послушаем, — отнекивался депутат Госдумы Максим Топилин, прибывший из Москвы.
— Если «вынесут», то я все равно буду голосовать против переименования президента, — заявил «Реальному времени» депутат Госсовета РТ и председатель союза писателей РТ Ркаил Зайдулла. И слово сдержал. Он оказался одним из трех депутатов парламента, кто проголосовал против поправок в Конституцию и во время первого чтения, и в двух последующих.
33 депутата Госсовета отозвали свои подписи
О внесении нового пакета поправок в Конституцию РТ на первых минутах сессии объявил глава комитета по градостроительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин. «Конституционное» заседание проходило в присутствии всех первых лиц республики: президента РТ Рустама Минниханова, Государственного Советника Минтимера Шаймиева, федеральных депутатов Госдумы. Зал был полон — прибыло 81 из 100 депутатов. Глава профильного комитета Госсовета сообщил, что после бурных дебатов на вчерашнем заседании комитета Президиум Госсовета подготовил новый законопроект о внесении поправок в Конституцию РТ. 33 депутата из 37, кто его ранее подписал, отозвали свои подписи, а другие — заболели и не смогли приехать. Таким образом, они смогли снова голосовать по новому варианту законопроекта.
Тут глава комитета по градостроительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин объявил, что должность высшего должностного лица переименовывается как « Глава — Раис Республики Татарстан», но этот титул будет распространяться лишь на того, кто займет пост главы на следующих выборах.
Президент Татарстана Рустам Минниханов призвал депутатов Госсовета проголосовать за принятие поправок в законопроект о переименовании должности высшего должностного лица республики.
— Можно ругаться, но посмотрите, где будет больше пользы, — заметил он.
Депутат Госсовета Ильшат Аминов подчеркнул, что «в таком вопросе компромисс невозможен».
— В зале находится первый президент республики Минтимер Шаймиев, за моей спиной — действующий президент Татарстана Рустам Минниханов, и каждый из них избирался как Президент, — сказал он. — Я уважаю мнение своего народа, я уважаю Конституцию Татарстана. В зале многие будут решать разумом, а я буду голосовать сердцем.
«Наши контакты с федеральным центром важны»
По его словам, у республики сложились прекрасные отношения с правительством РФ: «Посмотрите, какая поддержка оказывается авиационному заводу, вертолетному, и наши контакты с федеральным центром важны».
Минниханов заметил, что регионам не удалось отстоять право самим определять, как называть главу республики. При этом высказался против «протестных» действий в пользу законодательных: «Дверь с той стороны не закрыта».
Если поправки не будут приняты, это может негативно отразится на положении нашей страны, которую «пытается расколоть мировое сообщество», — заявил он.
— Мы обсуждаем свой вопрос — как назвать (главу республики), а люди будут воспринимать так — «Вот Татарстан восстал, у Путина не все нормально. Россия разобьется на кусочки». Вот этого допустить нельзя, — заявил президент республики, выступая в прениях по законопроекту.
По его мнению, все должны понимать, что Россия борется со всем Западом, это не конфликт Украины и России, и подыгрывать этому нельзя. Он отметил, что у республики сложились прекрасные отношения с правительством РФ.
— Посмотрите, какая поддержка оказывается авиационному заводу, вертолетному, и наши контакты с федеральным центром важны, — сказал он. — Я никогда не вмешивался и никогда не просил, но сегодня (важно проявить доверие)... Если мы проголосуем, нам надо 2/3 голосов. Если поправки не примем, будет очень неприятно. В целом это и отношение ко мне, и доверие ко мне как к президенту республики.
Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев одобрил новое название, посчитав его «нормальным». Но выступил за то, чтобы Минниханов доработал как президент РТ, поскольку он был избран на выборах, а это высшее проявление волеизъявления народа.
— Вот я ознакомился с вариантом «Глава — Раис Республики Татарстан». Это нормальное название, потому что тот уровень остается. Но у нас есть президент Рустам Минниханов, который был избран всенародно. Ему все равно надо дать возможность дорабатывать в этой должности. Он избран народом, мы же не можем сейчас референдум или выборы проводить. Мы должны найти компромисс с федеральным центром. Само название «Глава — Раис Республики Татарстан» мне, например, знающему татарский и русский языки, кажется нормальным. Это подходящее для этой ситуации название. Оно отвечает и русскоязычному населению в слове «глава», и татарскому в слове «раис», — заключил Шаймиев.
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