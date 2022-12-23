Шаймиев о Минниханове: «Ему все равно надо дать возможность дорабатывать в этой должности»

Название должности могут сохранить до 2025 года

Фото: Максим Платонов

«Мы дальше уже не можем двигаться по закону (имеется в виду федеральный закон №414). Мы должны принять решение (сегодня)», — уговаривал президент Татарстана Рустам Минниханов проголосовать депутатов Госсовета за внесение поправок в Конституцию республики. После вчерашнего форс-мажора с отклонением первоначального варианта переименования должности президента Президиум парламента внес компромиссный законопроект, который устроил и республику, и Россию. С одной стороны, должность высшего должностного лица переименована как «Глава — Раис Республики Татарстан». С другой — действующий президент Рустам Минниханов может сохранить название должности до окончания своих полномочий в 2025 году. Детали — в материале «Реального времени».



30 лет с президентом

Сегодня утром парламент подавляющим количеством голосов принял судьбоносные поправки в Конституцию Татарстана, с внесением которых разрешается главная «конституционная» коллизия с переименованием должности президента республики. С будущего года президент республики будет называться как «Глава — Раис Республики Татарстан». Такая поправка внесена во вторую главу Конституции, определяющую статус высшего должностного лица. До сих пор глава 2 именовалась как «Президент Республики Татарстан», и это название сохранялось на протяжении 30 лет с момента принятия основного закона РТ в 1991 году.

Причем в последующей статье 89 дается разъяснение, что новым названием «Раис Татарстана» сможет воспользоваться тот, кто будет избран «после вступления в силу изменений в Конституцию РТ». Таким образом, действующий президент РТ Рустам Минниханов сохраняет свой статус до окончания своих полномочий в сентябре 2025 года.

Фото: Максим Платонов

«Вынесут» ли?

О том, что так виртуозно можно выйти из «законодательного капкана», мало кто догадывался. Интрига с переименованием держалась до самой последней минуты. Еще вчера парламентарии отклонили законопроект, подготовленный инициативной группой из 37 депутатов Госсовета Татарстана. А согласно процедуре прохождения, любой законопроект перед вынесением на сессию должен получить одобрение профильного комитета. И оставалось неизвестным, «вынесут» ли повторно пакет поправок в Конституцию РТ? Теоретически не «вынести» и не могли, так как федеральное законодательство обязывает привести положения республиканской Конституции к 1 января 2023 года.

Но депутаты Госсовета РТ перед началом сессии хранили гробовое молчание, не желая общаться с прессой по щекотливому вопросу.

— Я не оракул, — отмахивался старейший депутат Госсовета Марат Галеев.

— Давайте подождем и послушаем, — отнекивался депутат Госдумы Максим Топилин, прибывший из Москвы.

— Если «вынесут», то я все равно буду голосовать против переименования президента, — заявил «Реальному времени» депутат Госсовета РТ и председатель союза писателей РТ Ркаил Зайдулла. И слово сдержал. Он оказался одним из трех депутатов парламента, кто проголосовал против поправок в Конституцию и во время первого чтения, и в двух последующих.



33 депутата Госсовета отозвали свои подписи

О внесении нового пакета поправок в Конституцию РТ на первых минутах сессии объявил глава комитета по градостроительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин. «Конституционное» заседание проходило в присутствии всех первых лиц республики: президента РТ Рустама Минниханова, Государственного Советника Минтимера Шаймиева, федеральных депутатов Госдумы. Зал был полон — прибыло 81 из 100 депутатов. Глава профильного комитета Госсовета сообщил, что после бурных дебатов на вчерашнем заседании комитета Президиум Госсовета подготовил новый законопроект о внесении поправок в Конституцию РТ. 33 депутата из 37, кто его ранее подписал, отозвали свои подписи, а другие — заболели и не смогли приехать. Таким образом, они смогли снова голосовать по новому варианту законопроекта.

Тут глава комитета по градостроительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин объявил, что должность высшего должностного лица переименовывается как « Глава — Раис Республики Татарстан», но этот титул будет распространяться лишь на того, кто займет пост главы на следующих выборах.

Президент Татарстана Рустам Минниханов призвал депутатов Госсовета проголосовать за принятие поправок в законопроект о переименовании должности высшего должностного лица республики.

— Можно ругаться, но посмотрите, где будет больше пользы, — заметил он.

Тут глава комитета по градостроительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин объявил, что должность высшего должностного лица переименовывается как « Глава — Раис Республики Татарстан». Фото: Максим Платонов

Депутат Госсовета Ильшат Аминов подчеркнул, что «в таком вопросе компромисс невозможен».

— В зале находится первый президент республики Минтимер Шаймиев, за моей спиной — действующий президент Татарстана Рустам Минниханов, и каждый из них избирался как Президент, — сказал он. — Я уважаю мнение своего народа, я уважаю Конституцию Татарстана. В зале многие будут решать разумом, а я буду голосовать сердцем.

Депутат Госсовета Ильшат Аминов подчеркнул, что «в таком вопросе компромисс невозможен». Фото: Максим Платонов

«Наши контакты с федеральным центром важны»



По его словам, у республики сложились прекрасные отношения с правительством РФ: «Посмотрите, какая поддержка оказывается авиационному заводу, вертолетному, и наши контакты с федеральным центром важны».

Минниханов заметил, что регионам не удалось отстоять право самим определять, как называть главу республики. При этом высказался против «протестных» действий в пользу законодательных: «Дверь с той стороны не закрыта».

Если поправки не будут приняты, это может негативно отразится на положении нашей страны, которую «пытается расколоть мировое сообщество», — заявил он.

— Мы обсуждаем свой вопрос — как назвать (главу республики), а люди будут воспринимать так — «Вот Татарстан восстал, у Путина не все нормально. Россия разобьется на кусочки». Вот этого допустить нельзя, — заявил президент республики, выступая в прениях по законопроекту.

По его мнению, все должны понимать, что Россия борется со всем Западом, это не конфликт Украины и России, и подыгрывать этому нельзя. Он отметил, что у республики сложились прекрасные отношения с правительством РФ.

Президент Татарстана Рустам Минниханов призвал депутатов Госсовета проголосовать за принятие поправок в законопроект о переименовании должности высшего должностного лица республики. Фото: Максим Платонов

— Посмотрите, какая поддержка оказывается авиационному заводу, вертолетному, и наши контакты с федеральным центром важны, — сказал он. — Я никогда не вмешивался и никогда не просил, но сегодня (важно проявить доверие)... Если мы проголосуем, нам надо 2/3 голосов. Если поправки не примем, будет очень неприятно. В целом это и отношение ко мне, и доверие ко мне как к президенту республики.

Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев одобрил новое название, посчитав его «нормальным». Но выступил за то, чтобы Минниханов доработал как президент РТ, поскольку он был избран на выборах, а это высшее проявление волеизъявления народа.

— Вот я ознакомился с вариантом «Глава — Раис Республики Татарстан». Это нормальное название, потому что тот уровень остается. Но у нас есть президент Рустам Минниханов, который был избран всенародно. Ему все равно надо дать возможность дорабатывать в этой должности. Он избран народом, мы же не можем сейчас референдум или выборы проводить. Мы должны найти компромисс с федеральным центром. Само название «Глава — Раис Республики Татарстан» мне, например, знающему татарский и русский языки, кажется нормальным. Это подходящее для этой ситуации название. Оно отвечает и русскоязычному населению в слове «глава», и татарскому в слове «раис», — заключил Шаймиев.

1 / 31 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов