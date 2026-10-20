В Татарстане намолотили почти 3,8 миллиона тонн зерна

Минсельхоз подвел итоги сезона: год выдался непростым для аграриев

Фото: Алексей Вангаев

В Татарстане намолотили 3,8 млн тонн зерна при средней урожайности 34,5 ц/га; лучший район — Тетюшский с 50,7 ц/га. На брифинге в Минсельхозе РТ также представили цены на зерно, данные по экспорту и проект развития коневодства — с ростом поголовья лошадей до 50 тыс. голов к 2032 году. Подробнее — в материале «Реального времени».

Уборка близится к финишу: лидерство Тетюшского и рекорды «Продпрограммы»

Несмотря на переувлажнение почвы, уборка зерновых в целом завершена. Обмолочено 1,111 млн гектаров, намолочено 3,837 млн тонн зерна при средней урожайности 34,5 центнера с гектара. Лидеры по намолоту — Тетюшский район: здесь собрали 195,4 тыс. тонн при рекордной урожайности 50,7 ц/га. Вплотную к нему подобрались Арский с 194,7 тыс. тонн и Буинский с 194,5 тыс. тонн. Среди аутсайдеров — Зеленодольский район с 28,1 тыс. тонн, Лаишевский с 40,1 тыс. и Альметьевский с 68,7 тыс. тонн; именно там урожайность оказалась самой низкой — 24,4, 24,3 и 23,1 ц/га соответственно. По качеству урожая выделяются Атнинский (46,7 ц/га), Балтасинский и Кукморский (по 45,6 ц/га).

Кукуруза на зерно пока остается в фазе активной уборки: обмолочено 15,5 тыс. га из запланированных 71,6 тыс. — то есть 22% площадей. Намолот составил 130,4 тыс. тонн при урожайности 84,2 ц/га, что заметно выше плановых 70 ц/га. Валовой сбор кукурузы намерены довести до 470 тыс. тонн, убрать предстоит еще 56,1 тыс. гектаров.

предоставлено Мнзией Загидуллиной

Среди крупных инвесторов, как и ожидалось, впереди АО «Агросила» с 368,2 тыс. тонн намолоченного зерна и АО ХК «Ак Барс» с 268,8 тыс. тонн. У ООО «УК Август Агро» — 239,8 тыс. тонн, у АО ХК «Чистополье» — 198,6 тыс. тонн, причем с самой высокой среди холдингов урожайностью — 43,9 ц/га. Абсолютный рекордсмен по урожайности — ООО «АПК «Продпрограмма»: 46 ц/га при намолоте 71,6 тыс. тонн. Замыкают перечень ООО «Северная Нива Татарстан» с 31,7 тыс. тонн и ООО АФ «Родные края-Туган як» с 28,4 тыс. тонн.

Масличных культур по инвесторам намолочено 995 тыс. тонн, из них рапса — 361,7 тыс. тонн, подсолнечника — 476,9 тыс. тонн и сои — 102 тыс. тонн. Двадцать процентов масличных приходится на «Чистополье», семнадцать — на «Август Агро». В разрезе культур заметна специализация хозяйств: «Чистополье» собрало 136,1 тыс. тонн рапса — 37% республиканского объема — и почти половину всей сои (46,6 тыс. тонн), тогда как «Август Агро» лидирует по подсолнечнику с 42,7 тыс. тонн. В целом уборочные работы выполнены на 91%: из 898 тыс. гектаров обработано 728, осталось убрать 169,7 тыс. га. Рапс и горчица обмолочены на 98%, лен масличный — на 94%, соя — на 89%, подсолнечник — на 78%; под культурами еще стоит 77,5 тыс. гектаров.

Сахарная свекла выкопана на 75% площадей — 39,5 тыс. га из 52,9 тыс. Накопано 2,09 млн тонн при средней урожайности 529,3 ц/га. В Тетюшском районе, где убрали 79% площадей, урожайность достигла 638 ц/га — лучшая в республике. В Дрожжановском — 587, в Буинском — 554, в Тукаевском — 517 ц/га, а в Мензелинском свекла уродилась заметно скромнее — 394 ц/га. Два сахарных завода республики заготовили 856 тыс. тонн свеклы и переработали 705,1 тыс. тонн, выработав 94,6 тыс. тонн сахара при сахаристости 17,4%. При этом «Заинский сахар» работает эффективнее по выходу сахара — 17,9% против 16,9% у «Буинского сахара», хотя заготовил он чуть больше.

Реальное время / realnoevremya.ru

Картофель и овощи убраны практически полностью. Картофеля накопано 161 тыс. тонн при урожайности 317 ц/га, овощей — 31 тыс. тонн при 191 ц/га. Основные производители картофеля сосредоточены в Чистопольском районе, где ООО АФ «Чистопольская» засеяло 2 150 гектаров, и в Арском, где «Кырлай» отвел под культуру 1 346 га.

Под урожай будущего года уже отведено 484,2 тыс. гектаров: 397,5 тыс. га под озимые зерновые, из них 356,5 тыс. га пшеницы, 22,1 тыс. га ржи и 18,8 тыс. га тритикале, а также 86,6 тыс. га озимого рапса. Основная обработка почвы выполнена на 1,2 млн гектаров из запланированных 1,369 млн — 88% плана. Полностью завершили работы Зеленодольский и Лениногорский районы, а по технологиям No-Till, не предполагающим вспашку, обработано 249,4 тыс. га — больше всего в Муслюмовском (34,5 тыс. га), Лениногорском (21,5 тыс. га) и Новошешминском (18,9 тыс. га).

Зерно дешевеет, но техника закупается опережающими темпами

Зерна в этом году ждут и на элеваторах: в республике работают 39 элеваторов и хлебоприемных предприятий суммарной мощностью хранения 2,5 млн тонн. Ожидаемый объем заготовки в 2026 году — 3,1 млн тонн; уже поступило 1,52 млн тонн, загруженность элеваторов — 61%. На складах хранится 400 тыс. тонн зерна прошлых лет, в том числе федерального интервенционного фонда. В полимерные рукава заложено еще 337 тыс. тонн.

Закупочные цены за год снизились по большинству культур, что для хозяйств радостной новостью не назовешь. Пшеница 3-го класса подешевела с 14 200 до 11 550 рублей за тонну, 4-го класса — с 13 200 до 9 900, фуражная — с 11 550 до 8 700 рублей. Ячмень упал с 12 100 до 8 800 рублей, кукуруза — с 14 500 до 10 000, горох — с 16 500 до 11 000, соя — с 34 000 до 25 000, лен — с 27 000 до 23 000 рублей. Подсолнечник подешевел с 39 200 до 24 000 рублей за тонну, рапс — с 41 400 до 34 500. Единственная культура, выросшая в цене, — рожь: она подорожала с 9 900 до 13 500 рублей за тонну. Цены для закупочных и товарных интервенций установлены на уровне 12 210 рублей за тонну пшеницы 3-го класса, 11 880 — 4-го класса, 11 660 — ржи и 11 220 — ячменя.

Экспорт продукции АПК по состоянию на 11 октября составил 24,8 млн долларов США в объеме 101,9 тыс. тонн. Основная статья — ячмень: 62 тыс. тонн на 15,7 млн долларов, поставки шли на Ближний Восток и в Азию; среди экспортеров — ООО «Скопа», поставляющее в Иран, ООО «Альтернатива+» и УК «Август Агро». Кукурузы вывезено 29,7 тыс. тонн на 6,7 млн долларов, пшеницы — 7,1 тыс. тонн на 1,2 млн долларов. Небольшой объем — 3 тыс. тонн — пришелся на гречиху, просо и прочие культуры.

С топливом хозяйства в этом сезоне проблем не испытали: с начала года закуплено 138 тыс. тонн дизтоплива, из них 109,5 тыс. тонн — на льготных условиях по цене 77 500 рублей за тонну, то есть 64,32 рубля за литр, с заводов «ТАИФ-НК» и «ТАНЕКО». Коммерческая оптовая цена выше лишь на символические 200 рублей за тонну, а на АЗС литр стоит 78,9 рубля.

Алексей Вангаев / realnoevremya.ru

Техническое перевооружение идет опережающими темпами. В 2026 году аграрии республики приобрели 2 151 единицу техники на 10,98 млрд рублей — против 1 723 единиц на 7,7 млрд годом ранее. Приобретено 289 тракторов, в том числе 121 трактор МТЗ и 61 «Кировец», 156 зерноуборочных комбайнов, из которых 151 — производства РСМ, 18 кормоуборочных машин и 51 самоходный опрыскиватель. Через «Росагролизинг» получено 1 190 единиц техники более чем на 8,8 млрд рублей — почти вдвое больше, чем год назад, когда за 4,1 млрд приобретено 693 единицы.

Кормовая база на зимовку сформирована: заготовлено 454 тыс. тонн сена, 2,59 млн тонн сенажа, 2,58 млн тонн силоса и еще 84 тыс. тонн корнажа. На условную голову приходится 34,1 центнера кормовых единиц, а с учетом прошлогодних запасов — 44,1. Лучшие показатели обеспеченности — в Мамадышском районе (54,9 ц кормовых единиц на голову), Агрызском (50,6) и Бугульминском (45,8); хуже всего ситуация в Верхнеуслонском районе — 19 ц. Кукуруза на силос убрана на 90% площадей — 89,3 тыс. га из 99,2 тыс.

Коневодство: за пять лет поголовье лошадей увеличат в 1,5 раза

Отдельной темой брифинга стало коневодство. Региональный проект «Развитие коневодства в Республике Татарстан на 2027—2031 годы» ставит целью довести поголовье лошадей до 50 тыс. голов, улучшить породные качества татарской породы и развить научно-кадровый потенциал отрасли. В послании раиса РТ Рустама Минниханова Государственному совету РТ отмечается, что реализация проекта позволит к 2032 году увеличить поголовье в 1,5 раза — с 31 тыс. голов в 2026-м до 50 тыс. — укрепить племенную базу, сформировать интерес к отрасли у детей и подростков, привлечь молодых специалистов и сохранить традиции коневодства. Минсельхозу республики совместно с главами муниципальных районов поручено обеспечить выполнение целевых показателей в полном объеме и в установленные сроки.

Реальное время / realnoevremya.ru

Сегодня больше всего лошадей содержится в Сабинском районе — 2 961 голова, Балтасинском — 2 685, и Буинском — 2 212. Крупнейшие пастбища для лошадей отведены в Мамадышском районе — 47,6 тыс. гектаров. В племенных хозяйствах республики содержится 1 350 лошадей — на 10% больше прошлого года, при этом поголовье конематок выросло до 640, а племенного молодняка продано 134 головы. Основная база племенного коневодства — ООО «Племрепродуктор имени Гиниятуллина» в Тюлячинском районе с 557 лошадьми: здесь держат арабскую чистокровную, чистокровную верховую и татарскую породы. В Новошешминском районе работает Татарский конный завод №57 с 255 орловскими рысаками, в Сабинском — ООО «Куюк» с русской тяжеловозной породой.

Поддержку производителям окажут по более чем 10 направлениям. Это возмещение половины стоимости конематки, купленной за пределами республики, — не более 100 тыс. рублей за голову, выплата 10 тыс. рублей за каждую прибавку в поголовье, компенсация 70% затрат на генотипирование молодняка татарской породы. На покупку лошадей татарской породы компенсируют 80% стоимости, но не более 160 тыс. рублей за голову, на племенных жеребцов — до 640 тыс. рублей. Субсидируют и ветеринарию: 80% затрат на оборудование и до 25 тыс. рублей на доильный аппарат или кумысное оборудование. На строительство и капремонт конюшен на 10—100 голов с левадами и обустройством дороги выделят до 50% затрат, но не более 18,75 млн рублей, на конюшни свыше 100 голов — до 15 млн рублей. На 90% компенсируют оборудование лабораторно-клинического корпуса для диагностики и лечения лошадей, а также стажировки и повышение квалификации специалистов отрасли.