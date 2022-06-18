Казанские «Макдоналдсы» обретают новый облик

В Казани в субботу открылся первый обновленный ресторан «Макдоналдс» на Баумана. Здание украсили шариками под цветовую гамму новой сети «Вкусно и Точка». Зонтиков на улице для посетителей заведения пока что нет. Внутри ресторан изменился незначительно, второй этаж открыли. При этом остались некоторые атрибуты, принадлежащие «Макдоналдсу».

Фото: realnoevremya.ru

В открывшейся «Вкусно — и точка» было много людей. Кофейня «МакКафе» была закрыта. Бургеры, картошку посетители получают в белой упаковке.

Фото: realnoevremya.ru

Фото: realnoevremya.ru

Фото: realnoevremya.ru





Казанские «Макдоналдсы» перевоплощают во «Вкусно — и точка»

В Казани в разгаре ребрендинг ресторанов «Макдоналдс». С зданий снимают логотипы сети ресторанов — золотые арки, и буквы, из которых складывались названия популярных у жителей города точек общепита.

Казанские «Макдоналдс» не работают уже больше недели. Рестораны закрылись на ребрендинг 10 июня.

На Кремлевской Набережной о «Макдоналдсе» напоминает лишь горячие внутри зеленые экраны, через которые совсем недавно делались заказы и экраны со старым меню. Само здание, где располагался ресторан, осталось без вывески. Ее не было уже в пятницу.

«Макдоналдс» на Кремлевской Набережной. Фото: realnoevremya.ru

«Макдоналдс» на Кремлевской Набережной. Фото: realnoevremya.ru

«Макдоналдс» на Кремлевской Набережной был достаточно популярным местом. Часто рядом с ним можно было увидеть очереди. Скамейки и столы, как и у многих других точек сети рестораторов, замотаны пленкой.

«Макдоналдс» на Кремлевской Набережной. Фото: realnoevremya.ru

«Макдоналдс» на Кремлевской Набережной. Фото: realnoevremya.ru

«Макдоналдс» на Павлюхина тоже стоит без вывесок. О том, что там был ресторан быстрого питания, напоминают фирменные столы и стулья на улице.

Фото: realnoevremya.ru

«Макдоналдс» в ТЦ «Кольцо» тоже закрыт. На экране для заказов посетителям сообщают о приостановке работы корнера и обещают позже оповестить об открытии.

Фото: realnoevremya.ru

Фото: realnoevremya.ru

Как стало известно «Реальному времени», под новым брендом — «Вкусно — и точка» в Казани бывшие рестораны «Макдоналдс» должны заработать в следующем месяце.

— Точной информации нет. Только то, что рестораны сети могут открыться в Казани в середине июля. В Москве открылись не все рестораны, они открываются точечно. Возможно и в Татарстане какая-то точка откроется раньше, — рассказала «Реальному времени» директор Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана Галина Шарафутдинова.



Как «Макдоналдс» покидал Казань и всю Россию

После начала специальной военной операции на Украине 8 марта McDonald's объявила о решении временно закрыть все 850 своих ресторанов в России. В некоторых регионах они вскоре действительно закрыли двери для клиентов, но в Казани продолжали работу вплоть до 10 июня.



К моменту объявления о временном закрытии «Макдоналдсов» в них работали 62 тысячи сотрудников. Американская корпорация заверила, что продолжит платить зарплату своим работникам в России, «которые вложили свое сердце и душу в наш бренд McDonald’s».

Фото: Максим Платонов

О полном прекращении работы в России McDonald's сообщила 16 мая.

— После более чем 30 лет работы в стране корпорация McDonald's объявила о выходе с российского рынка и инициировала процесс продажи своего российского бизнеса, — гласило обращении компании.



Фото: Максим Платонов

В начале июня стало известно, что Федеральная антимонопольная служба России одобрила ходатайство ООО «Клуб-Отель» о приобретении российского бизнеса McDonald's. Незадолго до этого стало известно, что 100-процентную долю в этой компании получил российский бизнесмен Александр Говор.



О том, что он станет новым владельцем бизнеса McDonald's сообщалось еще в мае, спустя несколько дней после того, как компания объявила, что покидает российский рынок. Александр Говор был крупным российским франчайзи американской корпорации. Его компании «ГиД» управляла 25 ресторанами сети в Сибири.



Фото: realnoevremya.ru

Спустя неделю после того, как ФАС одобрила ходатайство ООО «Клуб-Отель» о приобретении российского бизнеса McDonald's, был представлен новый логотип сети ресторанов. На эмблеме изображены две палочки картошки фри желтого цвета и бургер — желто-оранжевого. Зеленый фон символизирует качество продукции и обслуживания.

Источник: «Вкусно — и точка»

Из-за приостановки деятельности на территории России и Украины американская корпорация McDonald's понесла убытки в объеме $127 миллионов в первом квартале текущего года. $27 миллионов пришлись на аренду, услуги и зарплату сотрудников. Еще $100 миллионов потеряно из-за списания продуктов, которые могут испортиться из-за закрытия торговых точек.



Фото: Ринат Назметдинов

Теперь же у «Макдоналдса» начинается новая эпоха. В День России — 12 июня — открылся первый ресторан бывшей сети McDonald’s под новым названием «Вкусно — и точка». Новое название держали в секрете до самого последнего момента, пока весь интернет обсуждал возможные варианты и изучал заявки нового владельца в Роспатент.



В день открытия «Вкусно — и точка» в Москве стало известно, что в России каждую неделю планируется открывать от 50 до 80 ресторанов бывшей сети McDonald’s под новым названием. Пока же казанцам остается лишь ждать, когда у них появится возможность посетить обновленный «Мак».



Александр Говор рассказывал, что корпорация McDonald's Corp. продала ему свой российский бизнес за «символическую плату». Сумму сделки он не назвал. Известно, что она предусматривает опцион на обратный выкуп.



Эпоха «Макдоналдса»

В Казани первый ресторан «Макдоналдс» открылся 30 апреля 1999 года на главной пешеходной улице города — улице Баумана. Это точка стала первой и для Татарстана.

Фото: Максим Платонов

Самым необычный «Макдоналдсом» в Казани располагался по улице ул. Искра, 7 — ресторан работал в настоящем замке.

Скриншот google.com

Летом 2021 года в Казани «Макдоналдс» открылся на одном из самых популярных туристических мест города — Кремлевской Набережной. В выходные дни очереди в него растягивались на улице.

Работали «Макдоналдсы» и в большинстве казанских торговых центрах — «Кольце», «Южном», «Меге», «Парк Хаусе» и не так давно открывшемся KazanMall на улице Павлюхина.

Фото: Максим Платонов

В конце декабря 2021-го в первом терминале Международного аэропорта «Казань» открылся «Макдоналдс». Заведение стало 20-м, юбилейным предприятием «Макдоналдс» в столице Татарстана.

К весне 2022 года по всему Татарстану работали 29 «Макдоналдсов», из которых большая часть находилась в Казани. Готовились открыться точки в Зеленодольске — для города она стала бы первой.



К слову, еще в начале этого года у «Макдоналдса» были грандиозные планы по развитию сети ресторанов в Татарстане. В ближайшие пять лет планировалось открыть 12 точек.



На предприятиях планировалось создать 1 тысячу рабочих мест. В проект хотели привлечь более 1 миллиарда рублей инвестиций. В Татарстане «Макдоналдс» показал в 2019—2020 годах одни из самых высоких показателей продаж по России.



Подписывайтесь на telegram-канал «Реального времени».

Татьяна Демина