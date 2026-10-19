В Татарстане в первом чтении приняли проект закона, запрещающего продажу вейпов
Предлагается ввести ограничения на пять лет
Госсовет Татарстана в первом чтении одобрил законопроект о запрете розничной продажи вейпов и жидкостей для них. За инициативу на 25-м заседании проголосовали 86 депутатов, один воздержался.
Предлагается ввести ограничения с 1 марта 2027 года на пять лет — до 1 марта 2032-го.
По словам председателя парламентского комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству Рягата Хусаинова, вейпы нередко позиционируют как модный и безопасный продукт, хотя исследования указывают на их вред для здоровья.
Аналогичные законы уже действуют в восьми регионах России.
Ранее сообщалось, что табачные магазины Казани выставили на продажу на фоне запрета вейпов.
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