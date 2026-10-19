В Татарстане в первом чтении приняли проект закона, запрещающего продажу вейпов

Предлагается ввести ограничения на пять лет

Фото: Михаил Захаров

Госсовет Татарстана в первом чтении одобрил законопроект о запрете розничной продажи вейпов и жидкостей для них. За инициативу на 25-м заседании проголосовали 86 депутатов, один воздержался.

Предлагается ввести ограничения с 1 марта 2027 года на пять лет — до 1 марта 2032-го.

По словам председателя парламентского комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству Рягата Хусаинова, вейпы нередко позиционируют как модный и безопасный продукт, хотя исследования указывают на их вред для здоровья.

Аналогичные законы уже действуют в восьми регионах России.

Ранее сообщалось, что табачные магазины Казани выставили на продажу на фоне запрета вейпов.

Никита Егоров