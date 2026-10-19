В Казани впервые пройдет форум «Диалог культур: Россия — исламский мир»

Впервые в России на одной площадке соберутся студенты, молодые исследователи и активисты из 22 стран

Фото: Артем Дергунов

В Казани впервые пройдет Международный студенческий форум «Диалог культур: Россия — исламский мир». Мероприятие состоится в рамках программы «Казань — культурная столица исламского мира — 2026», передает Духовное управление мусульман Татарстана.

Впервые в России на одной площадке соберутся студенты, молодые исследователи и активисты из 22 стран — от ОАЭ и Катара до Индонезии и ЮАР. Они обсудят общие ценности, развенчают стереотипы и выстроят живой диалог между культурами.

В программе — пленарная дискуссия «Общие ценности как основа диалога», воркшоп «Как говорить о религии без стереотипов», круглые столы по молодежным инициативам, культуре, медиа и академической мобильности. 20 октября в здании Российского исламского института пройдет IV Международная олимпиада по исламским дисциплинам и арабскому языку, а также выставка «Вкус единства: сладости народов исламского мира».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Уверен, что наш форум — это уникальное событие не только в масштабах России, но и на международном уровне. Мы создаем площадку, где молодые люди могут не просто говорить друг с другом, но и учиться понимать друг друга, а это и есть основа мира и согласия, — сказал ректор РИИ Рафик Мухаметшин.

Ранее сообщалось, что в Татарстане появится первый в России продукт исламского страхования. Участники отметили высокий интерес к исламским страховым продуктам среди мусульман.

Алсу Сабирзанова