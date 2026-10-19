РТ заняла второе место в рейтинге научно-технологического развития регионов

Лидером осталась Москва, третье место — у Санкт-Петербурга

Фото: Роман Хасаев

Татарстан сохранил вторую позицию в рейтинге регионов России по научно-технологическому развитию, следует из исследования РИА «Новости». Лидером осталась Москва, третье место — у Санкт-Петербурга.

На эти три региона приходится более 44% общероссийского объема отгруженных инновационных товаров, работ и услуг по итогам 2025 года. Эксперты объясняют лидерство высоким уровнем развития науки и технологий, наличием большого числа научно-исследовательских институтов и активной работой высокотехнологичных производств.

По итогам 2025 года доля инновационных товаров и услуг в общем объеме отгруженных товаров и услуг в России составила 7,6%, что на 1,6 процентного пункта больше, чем годом ранее. Объем инновационных товаров и услуг вырос на 28%.

Ранее раис Татарстана рассказал о научном потенциале республики ректору Шаньдунского университета. Вуз является лидером совместного российско-китайского образовательного консорциума.

Алсу Сабирзанова