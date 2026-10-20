Элеонора Кавшар выступила с инициативой поднять стипендии до уровня МРОТ
Расширение стипендиального фонда коснется студентов федеральных профессиональных образовательных учреждений, аспирантов, докторантов, интернов и ординаторов
Глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Элеонора Кавшар предложила поднять минимальные стипендии до уровня МРОТ, пишет Ъ.
— Разновидностей стипендий достаточно много — от государственной академической до именных, и разброс сумм тоже достаточно большой. Однако даже минимальная государственная выплата должна приближаться к уровню МРОТ. А МРОТ на следующий год планируется установить в размере 28 935 рублей, — заявила она.
По словам Кавшар, расширение стипендиального фонда коснется студентов федеральных профессиональных образовательных учреждений, аспирантов, докторантов, интернов и ординаторов.
— Задача студента — учиться, а не искать подработку, чтобы обеспечивать базовые потребности в ущерб знаниям, поэтому учащимся необходима существенная финансовая поддержка государства, — считает докладчик.
Напомним, недавно в России учредили стипендии имени академика Игоря Курчатова в области физики и радиохимии, а также академика Анатолия Александрова в области технологий ядерной электро— и теплоэнергетики.
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