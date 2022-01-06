МВД Казахстана: при беспорядках погибли 18 силовиков, задержаны 2 298 человек

Количество силовиков, погибших при массовых беспорядках в Казахстане, увеличилось до 18. Еще 748 получили различные ранения, сообщили журналистов в МВД страны.

По данным ведомства, в ходе массовых беспорядков в Казахстане задержали задержали уже 2 298 человек, пишет «РИА Новости». Протесты в стране продолжаются.

Днем сообщалось, что в Казахстане погибли 13 силовиков. Двое из погибших обнаружены обезглавленными. Наличие тел с такими увечьями власти расценивают как «прямое доказательство террористического и экстремистского характера бандформирований, атаковавших Алма-Ату».



Тем временем в Казахстан прибыли первые российские подразделения из состава миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Они будут охранять важные государственные и военные объекты и содействовать силам правопорядка страны.

Татьяна Демина