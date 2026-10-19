В Нижнекамске с 2027-го намерены полностью запретить прокат электросамокатов

Нижнекамск станет третьим городом Татарстана, где введут подобные ограничения

Фото: Динар Фатыхов

В Нижнекамске с 2027 года планируют полностью запретить прокат электросамокатов. Об этом сообщил мэр города Радмир Беляев на «деловом понедельнике».

По его словам, соответствующую инициативу поддержала профильная комиссия. Теперь решение предстоит оформить в установленном порядке.

— Комиссия также поддержала инициативу о запрете использования арендных электросамокатов со следующего года. Теперь уже официально прокат электросамокатов полностью отменен. Этот вопрос необходимо проработать в установленном порядке, — сказал он.

Нижнекамск станет третьим городом Татарстана, где введут подобные ограничения. Ранее сервисы аренды электросамокатов запретили в Набережных Челнах и Елабуге.

До этого сообщалось, что 90% родителей поддержали проверку возраста детей перед арендой электросамоката.

Никита Егоров