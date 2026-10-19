В Нижнекамске с 2027-го намерены полностью запретить прокат электросамокатов
Нижнекамск станет третьим городом Татарстана, где введут подобные ограничения
В Нижнекамске с 2027 года планируют полностью запретить прокат электросамокатов. Об этом сообщил мэр города Радмир Беляев на «деловом понедельнике».
По его словам, соответствующую инициативу поддержала профильная комиссия. Теперь решение предстоит оформить в установленном порядке.
— Комиссия также поддержала инициативу о запрете использования арендных электросамокатов со следующего года. Теперь уже официально прокат электросамокатов полностью отменен. Этот вопрос необходимо проработать в установленном порядке, — сказал он.
Нижнекамск станет третьим городом Татарстана, где введут подобные ограничения. Ранее сервисы аренды электросамокатов запретили в Набережных Челнах и Елабуге.
До этого сообщалось, что 90% родителей поддержали проверку возраста детей перед арендой электросамоката.
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