В России с сегодняшнего дня объявляется частичная мобилизация

В России с сегодняшнего дня объявляется частичная мобилизация. Об этом объявил президент страны Владимир Путин.

По его словам, указ уже подписан. Мобилизационные мероприятия начнутся уже сегодня.

Скриншот Указа президента России

— Речь пойдет о необходимых, неотложных шагах по защите суверенитета, безопасности и территориальной целостности России, о поддержке стремления и воли наших соотечественников самим определять свое будущее и об агрессивной политике части западных элит, которые всеми силами стремятся сохранить свое господство, а для этого пытаются блокировать, подавить любые суверенные самостоятельные центры развития, чтобы и дальше грубо навязывать другим странам и народам свою волю, насаждать свои псевдоценности, — заявил глава государства.

Призыву на военную службу будут подлежать только граждане России, которые в настоящий момент состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах Вооруженных Сил страны, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

Призванные на военную службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции. Призванные на военную службу во время мобилизации получат статус и все выплаты, на которые претендуют контрактники.

— Осуществить призыв граждан Российской Федерации на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации. Граждане Российской Федерации, призванные на военную службу по мобилизации, имеют статус военнослужащих, проходящих военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации по контракту, — гласит второй пункт указа президента.

Напомним, 21 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о незамедлительном признании независимости Луганской и Донецкой народных республик. Утром 24 февраля глава государства сообщил о начале специальной военной операции:

— Ее цель — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. А также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации.



Луганская и Донецкая народные республики неоднократно говорили о желании войти в состав России. Их главы — Леонид Пасечник и Денис Пушилин — приняли решение о проведении референдумов по этому вопросу. Они пройдут 23—27 сентября. Вместе с ДНР и ЛНР о планах провести референдум о вхождении в состав России объявили Херсонская и Запорожская области.



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Татьяна Демина