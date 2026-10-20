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За 10 дней в Казани обнаружили 51 безбилетника

11:44, 20.10.2026

Для сравнения, за первую неделю октября выявили 28 случав безбилетного проезда

За 10 дней в Казани обнаружили 51 безбилетника
Фото: Динар Фатыхов

За последние 10 дней в наземном электротранспорте Казани обнаружили 51 пассажира, не оплатившего проезд. Об этом сообщила пресс-служба МУП «Метроэлектроранс».

Для сравнения, за первую неделю октября в Казани выявили 28 случаев безбилетного проезда, добавили в мэрии города.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Рейды в трамваях и троллейбусах проходят на регулярной основе. Их проводят сотрудники контрольно-ревизионной службы предприятия совместно с Комитетом по транспорту. Штраф за проезд без билета составляет 2,5 тыс. рублей.

Галия Гарифуллина

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