Россиян предупредили о мошеннической схеме с продажей якобы списанных книг
Злоумышленники предлагают приобрести по низкой цене издания, якобы списанные со складов издательств, ретейлеров и маркетплейсов
Россиян предупредили о мошеннической схеме с продажей книг. Злоумышленники предлагают приобрести по низкой цене издания, якобы списанные со складов издательств, ретейлеров, маркетплейсов и других сервисов, сообщили в пресс-службе RWB.
Жертвам отправляют ссылки на вредоносные страницы, где необходимо указать данные карты и прочую личную информацию. Получив оплату, мнимые продавцы перестают выходить на связь.
— Мошенникам играет на руку и тот факт, что схемы с подобными товарами не так часто попадают в новости, как, например, ложные розыгрыши призов, — заявила руководитель направления антифрода и модерации RWB Елена Орлова.
Сервис «WB Книги» не списывает со складов товары и не передает их на реализацию, напомнили пользователям. Покупателям необходимо проверять все сообщения о специальных предложениях и акциях в официальных источниках. Если пользователь оставил свои данные на мошенническом ресурсе, нужно немедленно заблокировать скомпрометированные учетные записи или изменить пароли через приложения или обращения в банки.
Напомним, недавно Роскачество выявило новую схему мошенничества с маркетплейсами. Злоумышленники получают штрихкоды на получение товаров и перепродают их ничего не подозревающим покупателям.
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