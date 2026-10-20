Россиян предупредили о мошеннической схеме с продажей якобы списанных книг

Злоумышленники предлагают приобрести по низкой цене издания, якобы списанные со складов издательств, ретейлеров и маркетплейсов

Россиян предупредили о мошеннической схеме с продажей книг. Злоумышленники предлагают приобрести по низкой цене издания, якобы списанные со складов издательств, ретейлеров, маркетплейсов и других сервисов, сообщили в пресс-службе RWB.

Жертвам отправляют ссылки на вредоносные страницы, где необходимо указать данные карты и прочую личную информацию. Получив оплату, мнимые продавцы перестают выходить на связь.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Мошенникам играет на руку и тот факт, что схемы с подобными товарами не так часто попадают в новости, как, например, ложные розыгрыши призов, — заявила руководитель направления антифрода и модерации RWB Елена Орлова.

Сервис «WB Книги» не списывает со складов товары и не передает их на реализацию, напомнили пользователям. Покупателям необходимо проверять все сообщения о специальных предложениях и акциях в официальных источниках. Если пользователь оставил свои данные на мошенническом ресурсе, нужно немедленно заблокировать скомпрометированные учетные записи или изменить пароли через приложения или обращения в банки.



Напомним, недавно Роскачество выявило новую схему мошенничества с маркетплейсами. Злоумышленники получают штрихкоды на получение товаров и перепродают их ничего не подозревающим покупателям.



Галия Гарифуллина