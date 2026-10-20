Число пассажиров электричек Нижний Новгород — Казань выросло на 4,5%
В январе — сентябре транспортом воспользовались 350 тыс. человек
В январе — сентябре межрегиональными электропоездами, курсирующими между Нижним Новгородом и Казанью, воспользовались 350 тыс. человек. Это на 4,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе ГЖД.
Перевозки на данном направлении осуществляют электропоезда нового поколения серии ЭП3Д, оснащенные камерами видеонаблюдения внутри салона и на крыше.
— Электричка курсирует ежедневно, а время в пути составляет 5 часов 55 минут. На маршруте следования предусмотрены остановки на станциях: Арзамас-2, Перевозская, Сергач, Пильна, Княжиха, Шумерля, Вурнары, Канаш, Свияжск и Зеленый Дол, — рассказали в компании.
Напомним, с января по июнь пригородными поездами Горьковской железной дороги в Татарстане воспользовались 3,1 млн человек. Особый всплеск пассажиропотока пришелся на период саммита «Россия — АСЕАН», который проходил с 17 по 19 июня.
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