Число пассажиров электричек Нижний Новгород — Казань выросло на 4,5%

В январе — сентябре транспортом воспользовались 350 тыс. человек

Фото: Динар Фатыхов

В январе — сентябре межрегиональными электропоездами, курсирующими между Нижним Новгородом и Казанью, воспользовались 350 тыс. человек. Это на 4,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе ГЖД.

Перевозки на данном направлении осуществляют электропоезда нового поколения серии ЭП3Д, оснащенные камерами видеонаблюдения внутри салона и на крыше.

— Электричка курсирует ежедневно, а время в пути составляет 5 часов 55 минут. На маршруте следования предусмотрены остановки на станциях: Арзамас-2, Перевозская, Сергач, Пильна, Княжиха, Шумерля, Вурнары, Канаш, Свияжск и Зеленый Дол, — рассказали в компании.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, с января по июнь пригородными поездами Горьковской железной дороги в Татарстане воспользовались 3,1 млн человек. Особый всплеск пассажиропотока пришелся на период саммита «Россия — АСЕАН», который проходил с 17 по 19 июня.



Галия Гарифуллина