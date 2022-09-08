Новый монарх Великобритании взял имя Карл III

Фото: wikipedia.org (Букингемский дворец — главная резиденция монарха)

Новый британский монарх взял имя Карл III. Об этом сообщила премьер-министр Великобритании Лиз Трасс.

Под этим именем будет править Чарльз, сын Елизаветы II. Предыдущий монарх с этим именем, Карл II из династии Стюартов, правил с 1660 по 1685 годы. Карл I, также из династии Стюартов, был предан суду после Английской революции и казнен в 1649 году в Лондоне.



Слова в гимне Великобритании изменятся: строки God Save the Queen («Боже, храни королеву») заменят God Save the King («Боже, храни короля»).

Король Чарльз стал наследником британского престола еще в возрасте трех лет. Он был в очереди на престол в течение 70 лет, это стало самым долгим ожиданием в истории британской монархии.

Принц Чарльз немедленно стал монархом после смерти королевы. Ему 73 года. По данным британских СМИ, церемония официального провозглашения Чарльза королем Великобритании пройдет в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне, как только это будет возможно.



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Татьяна Леухина