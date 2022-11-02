Итоги дня: Россия вернулась в зерновую сделку, Казань против Коломойского, МИД о предотвращении ядерной войны
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 2 ноября:
- Россия возобновляет участие в черноморской зерновой инициативе, сообщили в Минобороны. Вчера президент РФ Владимир Путин в разговоре с коллегой из Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Россия вернется в зерновую сделку только после гарантий безопасности со стороны Киева. В МИДе России заверили, что у России есть четкие гарантии от Украины, что атак в Черном море, подобных тем, что уже произошли, больше не будет. 1 ноября делегации ООН, Турции и Украины договорились не планировать движение судов по Черному морю на среду, 2 ноября. По словам заместителя официального представителя генсека ООН Фархан Хака, приостановка движения судов в рамках «черноморской зерновой инициативы» является временной мерой.
- Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности заявил, что дал указания Минобороны возобновить участие в зерновой сделке, но с сохранением права выйти из нее в том случае, если гарантии будут нарушены.
- Россия обратилась к странам, обладающим ядерным оружием, с призывом обеспечить глобальную стратегическую стабильность и оказаться от поощрения провокаций с данным типом вооружения. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел. Как сказано в документе, Россия руководствуется постулатом о недопустимости ядерной войны, в которой не может быть победителей, а ее доктринальные установки носят только оборонительную направленность и не допускают расширительного толкования. Вместе с этим в ведомстве добавили, что Москва исходит из неизменной актуальности действующих договоренностей и еще раз подтверждает приверженность совместному заявлению о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений от 3 января 2022 года.
- Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами координационного совета по обеспечению Вооруженных сил призвал обеспечить конкуренцию производителей техники для российских военных. По его словам, конкуренция важна всегда для эффективной работы экономики, «но в данном случае это имеет особое значение». Он также отметил, что для каждого элемента экипировки военных должно учитываться мнение тех, кто его использует, — речь идет в том числе и об аптечках.
- Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов подписал закон, запрещающий продажу энергетиков и зажигалок несовершеннолетним. Он вступит в силу по истечении 10 дней с момента его официального опубликования, то есть 12 ноября. Несоблюдение ограничения розничной продажи несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков, а также вовлечение в их потребление влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей; на должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей; на юридических лиц — от 100 до 150 тысяч рублей.
- Вахитовский суд Казани сегодня заочно арестовал двух украинских олигархов — Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова — с момента экстрадиции на территорию России. Оба обвиняются в хищении более 800 тыс. тонн нефти, сообщили в суде. Согласно предъявленному обвинению, с декабря 2006-го по октябрь 2007 года Коломойский, Боголюбов, украинский бизнесмен Александр Ярославский и председатель правления ЗАО «Укртатнафта» Павел Овчаренко, действуя в составе преступного сообщества, присвоили 800 тыс. тонн нефти на $400 миллионов. Ее поставило ПАО «Татнефть» трубопроводным транспортом через предприятия-посредники в резервуары нефтеперерабатывающего завода ЗАО «Укртатнафта», расположенного на территории Полтавской области Украины.
- В России в этом году планируют утвердить программу модернизации жилищно-коммунального хозяйства в регионах. Об этом рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин. Финансирование программы в 2024 году оценивается в 150 миллиардов. На 2025-й понадобится 150 миллиардов. Вице-премьер России также заявил, что для решения проблем жилищно-коммунального хозяйства властям следует применить «новые нестандартные меры». По его словам, они должны остановить «ухудшение ЖКХ».
- Работу по социальной газификации в Татарстане начали заблаговременно, поэтому сейчас в республике она выполнена на 99%, рассказал глава комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин. Что касается оставшегося 1%, то всего заявок — 21 тысяча, потенциал для работы есть по 18 тысячам. Сейчас из общего числа на рассмотрении находятся 15,8 тысячи заявок. Газ довели до 9 тысяч домовладений, подключены 3,5 тысячи домовладений.
- Утилизационный сбор на спецтехнику в России планируют проиндексировать с 1 января 2023 года, сообщают «Ведомости», ссылаясь на проект постановления правительства разработки Минпромторга. Ставки сбора вырастут на дорожно-строительную и другую спецтехнику, в том числе автосамосвалы, автогрейдеры, бульдозеры, катки, погрузчики, гусеничные тракторы. Планируется, что сбор по разным категориям спецтехники увеличится от 1,2 до 5 раз в зависимости от вида и возраста машины. Предлагается проиндексировать утильсбор для «наиболее чувствительных» категорий техники, в том числе для автосамосвалов и транспортных средств, «традиционно важных для крупнейших российских автопроизводителей, таких как КАМАЗ и «Урал».
- Годовая инфляция в России замедлилась до 12,69% на 31 октября с 12,88% неделей ранее, сказано в обзоре Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации». За неделю с 25 по 31 октября инфляция составила 0,07%. В секторе продовольственных товаров цены выросли на 0,17% при увеличении темпов сезонного удорожания плодоовощной продукции (1,68%). На остальные продукты питания вторую неделю подряд фиксируется околонулевой рост цен (+0,01%, как и неделей ранее).
- В России намолотили 150 миллионов тонн зерновых, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, это рекорд. Он также добавил, что " такие итоги — надежная основа для наращивания объемов производства сельхозпродукции, повышения уровня продовольственной безопасности России и, конечно, новых урожаев в будущем году». Мишустин рассказал, что по сравнению с 2021 годом в России увеличились сборы картофеля, тепличных овощей, а также фруктов, а также сои и рапса. Много это или мало — в подсчетах «Реального времени».
- Проезд по трассе М-12 от Москвы до Казани может подорожать — цена будет зависеть от себестоимости дороги, сейчас она рассчитывается, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
- Депутату горсовета Набережных Челнов Эдуарду Шаронову вынесли предупреждение за нарушения, обнаруженные в декларации о доходах, меру ответственности для него избрали на сессии коллеги сегодня. Управление президента Татарстана по вопросам антикоррупционной политики проверило декларации о доходах за 2020 и 2021 годы после информации от прокуратуры о нарушениях. Оказалось, что Шаронов не указал в документах за 2020-й прицеп марки Finn-traileri FT-27 2012 года выпуска и банковский счет с нулевым остатком в «Альфа-банке». Нарушения были и в справке супруги.
- Также в Набережных Челнах остатки городского бюджета решили направить на поддержку призванных в ходе частичной мобилизации и их семей. 12 миллионов рублей в автограде выделили на новогодние мероприятия и подарки для детей из малообеспеченных семей, сотрудников муниципальных учреждений, а также мобилизованных. Еще 20 миллионов направили на оплату детских садов для детей горожан, призванных в ходе частичной мобилизации.
- В Госдуме разрабатывают законопроект, которым предлагается освободить от оплаты за обучение обучающихся до 23 лет на коммерческой основе в вузе, если один из родителей призван в рамках частичной мобилизации.
- В Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) внесли сведения о прохождении границы между Татарстаном и Башкирией. Ее общая протяженность составила 498 километров, сообщили в пресс-службе Росреестра по РТ.
Граница между двумя субъектами не изменила их площадь и конфигурацию.
- Сдвинулся с мертвой точки сегодня апелляционный процесс по жалобам на прошлогодний приговор экс-главе «Татфондбанка» Роберту Мусину. Из назначенного Вахитовским судом Казани срока банкир уже отсидел почти 6 лет и 8 месяцев — с учетом нормы о зачете времени в СИЗО и под домашним арестом. Еще в апреле этого года рассмотрение апелляционных жалоб на приговор Мусину дошло в Верховном суде РТ до последнего слова. Однако с подачи прокуратуры уголовная коллегия возобновила судебное следствие и с тех пор не сдвинулась со стадии рассмотрения ходатайств.
- В Татарстане в рамках дела о банкротстве ХК «Инвэнт» — бизнес-империи бизнесмена Эльбека Сафаева — провели оценку имущества должника. В общей сложности оценили 18 активов энергетического холдинга — это производственные, административные, складские здания и земельные участки. Общая стоимость оцененного имущества составила 262 274 000 рублей.
- Азнакаевская прокуратура организовала проверку информации о грубом обращении с воспитанниками в одном из детских садов, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.
В социальных сетях появилось видео, на котором воспитатели кричат на детей, закрывают их в коридоре, а также толкают за проступки.
- Ректор РАНХиГС Владимир Мау, которого полиция сначала обвинила в особо крупном мошенничестве, а затем закрыла дело, улетел в Израиль, сообщил «РИА Новости» источник, знакомый с ситуацией. В пресс-службе РАНХиГС сообщили, что сейчас Мау находится в ежегодном плановом отпуске, который был согласован с учредителем вуза — правительством России. Ректор одного из самых элитарных вузов России стал фигурантом уголовного дела в конце июня: ГУМВД Москвы обвинило его в хищении у собственного работодателя 21 миллиона рублей.
- Государственные программы поддержи ипотеки необходимо продолжить, иначе рынок не будет развиваться, а к 2024 году его ожидает падение, рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин на правительственном часе в Совете Федерации. Против продления запущенной в 2020 году льготной ипотеки на новостройки выступают Счетная палата и Банк России — они опасаются роста цен на жилье.
- В Казани началась реставрация объекта культурного наследия, расположенного по улице Кремлевской, 71, более известного как дом, в котором в XVIII веке жил поэт Гаврила Петрович Каменев. Сегодня в нем расположено Управление кадровой политики. И если среди зданий мэрии и исполкома его передний фасад выглядит вполне естественно и презентабельно, то на обратной стороне жители привыкли видеть руины, больше похожие на заброшенную тюрьму в самом центре города.
- В Татарстане с 1 января 2023 года повысят размеры месячных должностных окладов работников бюджетной сферы, повышение ожидается на 6%, постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин. Повышение коснется руководителей, специалистов и отдельных работников бюджетной сферы, на которых не распространяется «Единая тарифная сетка по оплате труда работников бюджетной сферы».
- С 3 ноября в Казани начнут работу 18 пунктов сбора гуманитарной помощи «Добрая Казань», сообщили власти города. Там можно будет оставить вещи первой необходимости для мобилизованных и бойцов батальонов «Тимер» и «Алга», а также их семей и жителей присоединенных к России территорий, сообщают власти города.
- Верховный суд Татарстана сегодня принял решение оправдать казанскую группировку «Третья коробка» («Третьевские») по статье 209 УК РФ (бандитизм), так как существование банды не доказано. Защитники также отметили — при частичном оправдании суд не признал за их клиентами право на реабилитацию за незаконные обвинения в бандитизме и обосновал это решение тем, что преступления совершались в составе организованной группы.
- Казань от новогодних праздников, в отличие от других городов, отказываться не собирается. Как выяснило «Реальное время», администрация Советского района исполкома Казани планирует закупить иллюминацию на 3 миллиона рублей из муниципального бюджета. В эту сумму входит новогодняя арка — сборная металлическая конструкция, обтянутая двумя типами светодиодных гирлянд, высотой 2,5 метра. Она выглядит как три арки, которые соединяет светодиодная гирлянда, представляемая как небо.
- Глава Комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в своем telegram-канале заявил, что возврат к смертной казни в России при действующей Конституции невозможен.
Он отметил, что такую позицию публично отстаивает председатель Конституционного суда Валерий Зорькин. В феврале заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что Россия может отменить мораторий на смертную казнь после выхода РФ из Совета Европы.
- Собственник управляющей компании информационного агентства Regnum поменял руководство в компании, управляющей агентством. До прояснения ситуации работа Regnum приостановлена. Об этом говорится в обращении главного редактора Модеста Колерова. Он добавил, что «собственник управляющей компании ИА Regnum без объяснения причин и целей поменял руководство в компании, управляющей агентством. Это сделало невозможным дальнейшее продолжение работы ИА Regnum в прежнем формате».
- Сегодня в своем telegram-канале Дмитрий Медведев высказал мнение, что «на территории России начали действовать разнообразные жовто-блакитные диверсанты. Молодые иностранные студенты вывели из строя несколько железнодорожных объектов в Уфе. Мол, из-за того что не согласны с политикой нашей страны. <...> В этом же ряду и то, что делают «наши», с позволения сказать, граждане, поджигая военкоматы и разрушая иные государственные объекты.» Политик напомнил, что во времена ВОВ «с саботажниками <...> никто не цацкался. Приговор был один — расстрел без суда и следствия.» Он заключил, что в современной России действует мораторий на смертную казнь, в отличии «от всех крупнейших стран с ядерным оружием (США, КНР, Индии)". Медведев, тем не менее, подчеркнул, что «и в рамках нынешней Конституции мораторий на смертную казнь может быть преодолён в случае необходимости при изменении правовых позиций Конституционного суда России. Это вопрос выбора средств защиты интересов наших людей, государства и общества».
- Американский предприниматель и новый владелец компании Twitter Илон Маск во вторник предложил ввести плату в $8 в месяц за верификацию — голубой значок, доказывающий подлинность учетной записи в одноименной соцсети. Он отметил, что «нынешняя система лордов и крестьян в Twitter для тех, у кого есть или отсутствует голубая метка, — это чушь собачья. Власть народу!».
- КНДР в среду осуществила запуск не менее 10 ракет разных типов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов (ОКНШ) Южной Кореи. Ракеты были запущены в сторону Японского и Желтого морей, других подробностей не приводится. Ранее сообщалось о пуске трех баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря. После сообщений о запусках в Сеуле осудили данные действия Пхеньяна, назвав их фактическим нарушением территории Южной Кореи. Президент Кореи Юн Сок Ель приказал принять строгие меры, чтобы гарантировать, что Северная Корея «заплатит четкую цену за свою провокацию».
- Жители Херсонской области, не покинувшие регион по причине исполнения должностных обязанностей или участия в спецоперации, также имеют право на сертификаты для приобретения жилья в других субъектах России. Об этом сообщила областная администрация в своем telegram-канале. Право на подачу заявления на жилищный сертификат имеют члены семей таких граждан на основании доверенности, выданной в простой письменной форме.
Ключевые события 251-го дня специальной военной операции на Украине:
- Украинская сторона официально заверила, что «Морской гуманитарный коридор будет использоваться только в соответствии с положениями «Черноморской инициативы» и связанным с ней положением о СКЦ». Российская Федерация считает, что полученные гарантии на данный момент представляются достаточными и возобновляет реализацию соглашения — Инициатива по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины («Черноморская инициатива»), приостановленную после теракта в Севастополе.
- Британская юридическая фирма McCue Jury & Partners заявила, что подает судебный иск против «группы Вагнера». Компания обосновывает такое решение действиями «Вагнера» на Украине. В заявлении сказано следующее: «В то время, как мы предоставляли комитету доказательства, мы объявили... что жертвы среди украинцев сделали первый шаг к началу судебного разбирательства в Высоком суде [Лондона] против «Вагнера» с требованием привлечения к ответственности и возмещения ущерба».
- С февраля группировка НАТО у российских границ выросла в 2,5 раза, до 30 тысяч человек, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу. По его прогнозу, она может увеличиться. Он обратил внимание, что усиление НАТО у российских границ угрожает не только России. «Под ударом» из-за этого находятся и ее союзники — прежде всего Белоруссия.
- Казань отправила строительные материалы для восстановления объектов, разрушенных в результате военных действий, и 20 тонн муки, из которой будет выпекаться социальный хлеб для бесплатной раздачи лисичанам. В ближайшие дни из Казани прибудет очередная партия строительных материалов, в том числе полиэтиленовая плёнка, очень нужная сейчас в Лисичанске.
- В Набережных Челнах создают мобилизационный отдел и сектор гражданской обороны и защиты населения, сообщили в пресс-службе администрации Набережных Челнов. Отдел будет осуществлять полномочия в сфере мобилизационной подготовки, мобилизации, а сектор ГО и ЧС — полномочия в сфере профилактики терроризма и экстремизма, обеспечения первичных мер пожарной безопасности и др.
- Движение гражданских транспортных средств через Днепр остановлено из-за завершения вывоза жителей с правобережья Херсонской области, сообщила администрация региона.
- Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражен пункт управления 15-го полка нацгвардии Украины в районе населенного пункта Кировск Донецкой Народной Республики, а также 73 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 169 районах.
- В ходе контрбатарейной борьбы нанесено поражение взводу реактивных систем залпового огня «Ураган» ВСУ в районе населённого пункта Малые Проходы Харьковской области. Также уничтожены: склад боеприпасов в районе населенного пункта Елизаветовка Донецкой Народной Республики и хранилище топлива для украинской военной техники в районе населенного пункта Смела Черкасской области.
- В воздухе за сутки сбиты 24 снаряда реактивных систем залпового огня, в том числе 14 реактивных снарядов «HIMARS» в районах населенных пунктов Антоновка и Новая Каховка Херсонской области, а также 10 реактивных снарядов «Ольха» и «Ураган» в районах населенных пунктов Макеевка Донецкой Народной Республики и Чернобаевка Херсонской области. Кроме того, в районе населенного пункта Антоновка Херсонской области уничтожены две американские противорадиолокационные ракеты «HARM»
- Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 330 самолетов, 167 вертолетов, 2414 беспилотных летательных аппаратов, 384 зенитных ракетных комплекса, 6270 танков и других боевых бронированных машин, 881 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3544 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 6967 единиц специальной военной автомобильной техники.
- Киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции.
В течение суток артиллерией ВСУ выпущено девять снарядов по району промышленной зоны ТЭЦ города Энергодара и территории, прилегающей к атомной электростанции. Стрельба велась из подконтрольных ВСУ районов населенных пунктов Марганец и Червоногригоровка Днепропетровской области. Ответным огнем российских артиллерийских подразделений огневые средства противника подавлены.
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Илина ХакимоваОбществоВластьИнфраструктураТехнологииМедиаЭкономикаФинансыБюджет
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