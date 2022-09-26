Из-за закрытия движения на мосту по улице Назарбаева в Казани автобусы сменят маршрут

Фото: realnoevremya

В связи с закрытием движения по мосту через Нижний Кабан у площади Вахитова движение общественного автотранспорта изменится. Об этом сообщает Комитет по транспорту Казани.

Автобусы №25, №43 и №77 будут следовать по улицам Марселя Салимжанова, Татарстан и Габдуллы Тукая в прямом и обратном направлениях.

Маршруты №5 и №68 — по улицам Марселя Салимжанова и Татарстан и далее по своим маршрутам.

Движение маршрута №71 в обоих направлениях организуется по улицам Татарстан, Пушкина и Бутлерова, далее по своему маршруту.

Напомним, в Казани мост на улице Назарбаева перекроют полностью на год. Это произойдет в ночь со вторника на среду.

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Елизавета Пуншева