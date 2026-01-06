Из Казани за сутки вывезли более 23 тыс. тонн снега

Во вторник на очистку снега вышло 520 единиц техники

Фото: Динар Фатыхов

За прошедшие сутки в Казани вывезено 23,1 тысячи тонн снежной массы. Об этом сообщили в мэрии города.

На очистке было задействовано 944 единицы техники и 610 дорожных рабочих. В процессе работ использовано более 690 тонн противогололедных материалов — 252,1 тонны реагента и 438 тонн песко-соляной смеси.

С начала зимнего уборочного сезона с улиц Казани на снегоплавильные пункты вывезли 178,8 тысячи тонн снега, также израсходовано 25,5 тысячи тонн противогололедных материалов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Во вторник на уборку Казани отправились 520 единиц техники и 521 дорожный рабочий, сообщили в комитете внешнего благоустройства.

Напомним, ранее в Татарстане был введен план «Буран» в связи с обильными снегопадами. С завтрашнего дня в республике вновь прогнозируется ухудшение погодных условий.

Зульфат Шафигуллин