КНДР запустила не менее 10 ракет разных типов в сторону Японского и Желтого морей
КНДР в среду осуществила запуск не менее 10 ракет разных типов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов (ОКНШ) Южной Кореи.
Ракеты были запущены в сторону Японского и Желтого морей, других подробностей не приводится.
Ранее сообщалось о пуске трех баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря. После сообщений о запусках в Сеуле осудили данные действия Пхеньяна, назвав их фактическим нарушением территории Южной Кореи.
Президент Кореи Юн Сок Ель приказал принять строгие меры, чтобы гарантировать, что Северная Корея «заплатит четкую цену за свою провокацию».
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