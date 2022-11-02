КНДР запустила не менее 10 ракет разных типов в сторону Японского и Желтого морей

КНДР в среду осуществила запуск не менее 10 ракет разных типов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов (ОКНШ) Южной Кореи.



Ракеты были запущены в сторону Японского и Желтого морей, других подробностей не приводится.

Ранее сообщалось о пуске трех баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря. После сообщений о запусках в Сеуле осудили данные действия Пхеньяна, назвав их фактическим нарушением территории Южной Кореи.

Фото: realnoevremya.ru

Президент Кореи Юн Сок Ель приказал принять строгие меры, чтобы гарантировать, что Северная Корея «заплатит четкую цену за свою провокацию».

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Маргарита Головатенко