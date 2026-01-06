В ночь на 7 января автобусы в Казани будут курсировать до 02:00

Будет организована специальная подача транспорта к собору Казанской иконы Божией Матери

Фото: Максим Платонов

В Казани в ночь с 6 на 7 января будет продлена работа автобусов до 02:00 по мск. Об этом сообщает мэрия города.

Такое решение принято в связи с празднованием Рождества. После праздничной службы православные верующие смогут уехать с остановки «КАИ» на маршрутах №10, 23, 30, 60 и 89. Специальную подачу транспорта произведут к собору Казанской иконы Божией Матери.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, ранее раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил православных жителей республики с Рождеством.



Зульфат Шафигуллин