В ночь на 7 января автобусы в Казани будут курсировать до 02:00
Будет организована специальная подача транспорта к собору Казанской иконы Божией Матери
В Казани в ночь с 6 на 7 января будет продлена работа автобусов до 02:00 по мск. Об этом сообщает мэрия города.
Такое решение принято в связи с празднованием Рождества. После праздничной службы православные верующие смогут уехать с остановки «КАИ» на маршрутах №10, 23, 30, 60 и 89. Специальную подачу транспорта произведут к собору Казанской иконы Божией Матери.
Напомним, ранее раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил православных жителей республики с Рождеством.
