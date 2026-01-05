Полет Беленицкого и искупление Пьера: УНИКС открыл 2026 год победой над «Локо» на глазах у новичка

Рассказываем, что даст казанцам подписание Брюэра и какую роль в построениях Перасовича займет американец

УНИКС открыл год «парадоксальной», по выражению главного тренера Велимира Перасовича, победой над «Локомотивом-Кубанью». Лидер встречи сменялся 18 раз, но счет остался в пользу гостей — 77:81. Эта игра стала предисловием к дебюту новичка казанцев Тайрона Брюэра, который призван заменить травмированного Си Джей Брайса. Американец уже прибыл в Краснодар вместе с командой и наблюдал за игрой будущих одноклубников со стороны. Что там можно было увидеть — в материале «Реального времени».

Контракт игрока рассчитан до конца текущего сезона

Днем УНИКС решил раскрыть своего нового игрока. О подписании Тая Брюэра слухи ходили давно, а в конце декабря Перасович подтвердил, что команда заполнила шестой слот для легионера. Однако тогда его имя он не раскрыл, попросив дождаться официальной информации.

О том, кто именно заменит Си Джей Брайса, болельщики узнали чуть раньше официального анонса из-за ошибки на сайте клуба. Бдительные телеграм-каналы успели зафиксировать появление профиля нового игрока до того, как его удалили. Сегодня все формальности улажены: 25-летний американец Тайрон Брюэр официально стал игроком казанской команды. Его контракт действует до лета 2026 года.

Его взяли на замену Си Джей Брайсу, который выбыл из-за травмы до конца сезона, проведя лишь восемь матчей. До перехода Брюэр выступал за немецкий «Хемниц» в текущем сезоне Бундеслиги, набирая в среднем 13 очков и 3,5 подбора за матч. На европейской арене в рамках Еврокубка статистика американца была чуть скромнее — около 8,5 очка и 3,7 подбора.

Он начал свой путь в студенческом баскетболе, выступая за Lions из университета Юго-Восточной Луизианы. Несмотря на баланс между учебой и спортом, скромный статус программы — лишь одно участие в NCAA в 2005 году — ограничивал шансы игрока на попадание в топовые конференции или на драфт NBA. Стремясь к профессиональному росту, в 2020 году Брюэр перешел в команду штата Теннесси. Смена обстановки пошла ему на пользу: Тай зарекомендовал себя как универсальный игрок с отличным подбором и точным дальним броском. Его средние показатели составили 14,9 очка и 7,7 подбора за игру. В этой же команде выступал и его старший брат Ледарриус Брюэр.

Главный тренер «Хемница» Родриго Пасторе называл универсальность в защите ключевым качеством игрока. По словам наставника, Тай способен закрыть практически любую позицию, что важно для клуба после оборонительных провалов в предыдущем сезоне.

Помимо защитных навыков, Пасторе ценил работоспособность Брюэра: «У Тая «мощный мотор», он настоящий трудяга и всегда выкладывается на сто процентов». Тренер отмечал, что форвард не только эффективен в завершении атак (как с дистанции, так и из-под кольца), но и не боится выполнять «грязную работу». Подписание Брюэра должно было помочь «Хемницу» избежать повторения прошлых неудач — раннего вылета из Лиги чемпионов и поражения в четвертьфинале Бундеслиги.

В Единой лиге ВТБ Брюэр встретится со знакомыми по чемпионату Германии лицами. Среди бывших игроков Бундеслиги, выступающих в России, — Джален Рейнольдс (экс-«Бавария»), Пэрис Ли (экс-«Бамберг»), Си Джей Брайс (экс-«Вюрцбург») и Дишон Пьер (экс-«Брауншвейг»).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ни одного точного трехочкового за первые 10 минут

Но вернемся к матчу, за которым Брюэр наблюдал со стороны. «Локомотив» — один из самых давних соперников УНИКСа. История их противостояний насчитывает несколько серий плей-офф, большинство из которых завершилось в пользу казанцев.

Прошедший матч стал моментом истины для Дишона Пьера: канадцу удалось не просто реабилитироваться, а полностью снять все вопросы критиков после неудачной игры с краснодарцами. Если в прошлый раз за 19 минут на паркете Дишон не набрал ни одного очка, смазав все три броска, то в этой встрече он превзошел самого себя. Итогом его доминирования стал третий дабл-дабл в сезоне — 15 очков и 15 подборов.

Матч начался в равной борьбе: в первую половину лидерство переходило от одной команды к другой 16 раз. Игра превратилась в противостояние «больших» и «быстрых». В этих условиях на первый план у «Локомотива» вышел Джеремайя Мартин — за стартовую четверть он набрал семь очков, раз за разом прорываясь сквозь «стену» в лице Андрея Лопатина и Маркуса Бингэма. Примечательно, что в первые 10 минут дальняя стрельба не пошла у обоих коллективов — ни одного точного трехочкового. На фоне общего напряжения нервничал и Рейнольдс, совершивший серию потерь и пробежку.

Вторая четверть открылась точным трехочковым Алексея Шведа. Следом за этим экс-игрок казанцев Винс Хантер, защищаясь против «больших» своей бывшей команды, быстро набрал три персональных замечания. Борьба за инициативу обострилась: за вторые 10 минут лидерство переходило от одной стороны к другой восемь раз. В этом отрезке ярко проявил себя Михаил Беленицкий — после передачи Рейнольдса он вколотил эффектный данк через молодого Всеволода Ищенко. Однако защитник «Локо» не стушевался и тут же ответил мощным проходом сквозь оборону. Краснодарцы явно опасались результативности Пьера и Шведа, стараясь остановить их даже ценой фолов.

У краснодарцев оставалась 21 секунда на спасение

В третьей четверти Михаил Беленицкий выдал мощный игровой отрезок, однако его пыл охладил четвертый фол — форвард повторил неприятный сценарий матча против «Уралмаша», вновь оказавшись под угрозой удаления. В это же время Дишон Пьер оформил свой очередной дабл-дабл, продемонстрировав хорошую работу на щитах: из 15 подборов восемь были собраны в защите, а семь — в нападении.

Захватив лидерство в начале второй половины, казанцы долго удерживали дистанцию. «Локомотив» сумел организовать погоню лишь в самой концовке: за полторы минуты до сирены Кэшюс Робертсон точным броском сравнял счет — 77:77. И все же последнее слово осталось за гостями. Дмитрий Кулагин реализовал важнейшую «треху», вернув УНИКСу преимущество (80:77). У краснодарцев оставалась 21 секунда на спасение, но решающий бросок Миллера из-за дуги был заблокирован. Точку в матче поставил Дишон Пьер, реализовавший штрафной и установивший окончательный счет — 81:77 в пользу Казани.

Статистика встречи:

«Локомотив-Кубань» — УНИКС — 77:81 (18:15, 28:31, 16:17, 15:18).

Лидеры краснодарцев: Хантер (18 + 7 подборов), Мартин (18), Миллер (11 + 6 передач).

Лидеры казанцев: Кулагин (15 + 7 передач), Пьер (15 + 15 подборов), Бингэм (14 + 9 подборов), Рейнольдс (13 + 7 подборов).

Следующий матч УНИКС проведет на выезде: 10 января в 16:00 мск команда встретится с «Самарой». На домашний паркет в Казани клуб вернется 18 января для игры против МБА-МАИ, начало встречи запланировано на 18:00 мск.