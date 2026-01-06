Новости общества

В Татарстане ожидается резкое ухудшение метеоусловий

12:22, 06.01.2026

Водителям рекомендовано воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов

Фото: Михаил Захаров

Утром и днем 7 января в Татарстане прогнозируется резкое ухудшение метеоусловий. На территории республики ожидается метель с ухудшением видимости до 1000 метров.

Госавтоинспекция МВД по Татарстану рекомендовало не выезжать за пределы населенных пунктов.

— Соблюдайте меры предосторожности! Откажитесь от поездок, если они не являются жизненно необходимыми, — говорится в заявлении ведомства.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

В связи с неблагоприятными погодными условиями планируется временное закрытие отдельных участков дорог и введение ограничений на движение транспорта.

На опасных участках дорог будут выставлены дополнительные наряды ДПС в целях обеспечения безопасности движения. Ведомство также напоминает о необходимости учитывать риск резкого ухудшения видимости из‑за метели и снежных заносов.

Аналогичное предупреждение для татарстанцев опубликовано в официальном приложении МЧС.

Зульфат Шафигуллин

