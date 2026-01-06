В Татарстане ожидается резкое ухудшение метеоусловий
Водителям рекомендовано воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов
Утром и днем 7 января в Татарстане прогнозируется резкое ухудшение метеоусловий. На территории республики ожидается метель с ухудшением видимости до 1000 метров.
Госавтоинспекция МВД по Татарстану рекомендовало не выезжать за пределы населенных пунктов.
— Соблюдайте меры предосторожности! Откажитесь от поездок, если они не являются жизненно необходимыми, — говорится в заявлении ведомства.
В связи с неблагоприятными погодными условиями планируется временное закрытие отдельных участков дорог и введение ограничений на движение транспорта.
На опасных участках дорог будут выставлены дополнительные наряды ДПС в целях обеспечения безопасности движения. Ведомство также напоминает о необходимости учитывать риск резкого ухудшения видимости из‑за метели и снежных заносов.
Аналогичное предупреждение для татарстанцев опубликовано в официальном приложении МЧС.
