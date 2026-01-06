«Рубин» получил 400 тысяч евро за трансфер Рахмоналиева — Transfermarkt
Азербайджанский «Сабах» выкупил полузащитника у казанского клуба
«Рубин» получил 400 тысяч евро за трансфер полузащитника Умарали Рахмоналиева в «Сабах». Такие данные приводит авторитетный портал Transfermarkt.
Таким образом, «Рубин» заработал на перепродаже Рахмоналиева 400 тысяч евро. В январе 2023 года полузащитник переходил из узбекистанского «Бунедкора» свободным агентом. За казанскую команду футболист успел провести 23 матча, в которых отдал два ассиста.
Сегодня Рахмоналиев подписал контракт с «Сабахом» сроком до конца декабря 2028 года. С января 2025 года полузащитник играл за азербайджанскую команду на правах аренды из «Рубина».
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».