«Рубин» получил 400 тысяч евро за трансфер Рахмоналиева — Transfermarkt

17:56, 06.01.2026

Азербайджанский «Сабах» выкупил полузащитника у казанского клуба

Фото: взято с сайта rubin-kazan.ru

«Рубин» получил 400 тысяч евро за трансфер полузащитника Умарали Рахмоналиева в «Сабах». Такие данные приводит авторитетный портал Transfermarkt.

Таким образом, «Рубин» заработал на перепродаже Рахмоналиева 400 тысяч евро. В январе 2023 года полузащитник переходил из узбекистанского «Бунедкора» свободным агентом. За казанскую команду футболист успел провести 23 матча, в которых отдал два ассиста.

Сегодня Рахмоналиев подписал контракт с «Сабахом» сроком до конца декабря 2028 года. С января 2025 года полузащитник играл за азербайджанскую команду на правах аренды из «Рубина».

