США начали захват танкера, идущего под российским флагом

Береговая охрана США следовала за судном более двух недель

Береговая охрана США проводит операцию по захвату танкера Marinera, который после отплытия от берегов Венесуэлы сменил флаг на российский и признал юрисдикцию России, сообщает Reuters. По данным агентства, в операции поддержку береговой охране оказывают американские военные.

Судно, изначально ходившее под панамским флагом как Bella 1, пыталось подойти к берегам Венесуэлы вопреки объявленной Дональдом Трампом в декабре блокаде. Когда корабль начал уходить от Южной Америки, его стало преследовать судно береговой охраны США. В ответ экипаж нарисовал на борту российский флаг и сменил название на Marinera. Теперь судно с таким наименованием числится в российском реестре и находится под санкциями Минфина США.

На момент проведения операции, как отмечают собеседники Reuters, российская подводная лодка и другие корабли уже находились неподалеку от танкера. Источник RT сообщил, что над судном кружил вертолет — предположительно, с него пытались высадить десант. Британская Times добавила, что в операции задействован Boeing Poseidon MRA1 королевских ВВС. Журналист Fox News Лукас Томлинсон в соцсети X подтвердил, что американские военные уже находятся на борту танкера.

В настоящее время Marinera находится к югу от Фарерских островов. По информации Reuters, береговая охрана США следовала за судном более двух недель. The Times уточняет, что с 2020 года танкер носил шесть разных названий и плавал под флагами пяти стран. До декабря 2024 года он был известен как Bella 1 и ходил под панамским флагом; американские власти включили его в санкционный список по подозрению в связях с «теневым флотом» России.

МИД России заявил, что танкер осуществляет плавание под государственным флагом и в полном соответствии с нормами международного морского права. В ведомстве подчеркнули, что уделяют «повышенное и явно не соразмерное ее мирному статусу внимание» действиям военных США и НАТО.

Поводом для блокады и досмотра судов у берегов Венесуэлы в США называют якобы незаконный вывоз венесуэльской нефти. Кроме того, в Вашингтоне считают, что некоторые танкеры незаконно используют чужие флаги и скрывают свою истинную регистрацию. Накануне телеканалы CBS News и CNN сообщали, что в Вашингтоне обсуждали возможный захват судна, однако на тот момент окончательное решение не было принято.



Рената Валеева