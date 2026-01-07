Новости общества

США начали захват танкера, идущего под российским флагом

16:54, 07.01.2026

Береговая охрана США следовала за судном более двух недель

Фото: Scott Tobin на Unsplash

Береговая охрана США проводит операцию по захвату танкера Marinera, который после отплытия от берегов Венесуэлы сменил флаг на российский и признал юрисдикцию России, сообщает Reuters. По данным агентства, в операции поддержку береговой охране оказывают американские военные.

Судно, изначально ходившее под панамским флагом как Bella 1, пыталось подойти к берегам Венесуэлы вопреки объявленной Дональдом Трампом в декабре блокаде. Когда корабль начал уходить от Южной Америки, его стало преследовать судно береговой охраны США. В ответ экипаж нарисовал на борту российский флаг и сменил название на Marinera. Теперь судно с таким наименованием числится в российском реестре и находится под санкциями Минфина США.

На момент проведения операции, как отмечают собеседники Reuters, российская подводная лодка и другие корабли уже находились неподалеку от танкера. Источник RT сообщил, что над судном кружил вертолет — предположительно, с него пытались высадить десант. Британская Times добавила, что в операции задействован Boeing Poseidon MRA1 королевских ВВС. Журналист Fox News Лукас Томлинсон в соцсети X подтвердил, что американские военные уже находятся на борту танкера.

взято с сайта kremlin.ru

В настоящее время Marinera находится к югу от Фарерских островов. По информации Reuters, береговая охрана США следовала за судном более двух недель. The Times уточняет, что с 2020 года танкер носил шесть разных названий и плавал под флагами пяти стран. До декабря 2024 года он был известен как Bella 1 и ходил под панамским флагом; американские власти включили его в санкционный список по подозрению в связях с «теневым флотом» России.

МИД России заявил, что танкер осуществляет плавание под государственным флагом и в полном соответствии с нормами международного морского права. В ведомстве подчеркнули, что уделяют «повышенное и явно не соразмерное ее мирному статусу внимание» действиям военных США и НАТО.

Поводом для блокады и досмотра судов у берегов Венесуэлы в США называют якобы незаконный вывоз венесуэльской нефти. Кроме того, в Вашингтоне считают, что некоторые танкеры незаконно используют чужие флаги и скрывают свою истинную регистрацию. Накануне телеканалы CBS News и CNN сообщали, что в Вашингтоне обсуждали возможный захват судна, однако на тот момент окончательное решение не было принято.

Рената Валеева

