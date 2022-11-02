Илон Маск предложил ввести плату в $8 в месяц за верификацию аккаунта в Twitter

Американский предприниматель и новый владелец компании Twitter Илон Маск во вторник предложил ввести плату в $8 в месяц за верификацию — голубой значок, доказывающий подлинность учетной записи в одноименной соцсети.



— Нынешняя система лордов и крестьян в Twitter для тех, у кого есть или отсутствует голубая метка, — это чушь собачья. Власть народу! Голубой [значок] за $8 в месяц, — написал предприниматель в Twitter.

Он добавил, что стоимость следует скорректировать с учетом паритета покупательной способности в каждой стране.

По его словам, платная подписка позволит публиковать длинные видеоролики и аудиозаписи, даст приоритет в поисковой выдаче или при отображении ответов к постам. Предполагается, что эта опция «уничтожит ботов» — верифицированная учетная запись будет заблокирована, если аккаунт будет замешан во вредоносной активности, связанной со спамом или мошенничеством.

Ранее СМИ сообщали, что социальная сеть Twitter сделает верификацию страницы платной, а ее цена стоимость поднимется с $4,99 до $19,99. Маск на своей странице в Twitter отмечал, что «весь процесс верификации сейчас обновляется».



28 октября американский предприниматель Илон Маск стал руководителем Twitter. Гендиректор Параг Агравал и финансовый руководитель компании Нед Сегал покинули штаб-квартиру компании в Сан-Франциско. Бизнесмен в первую очередь привнесет в Twitter новый набор ценностей. Например, в последние годы социальная сеть вела достаточно жесткую политику в отношении издевательств, оскорблений и дискриминации, Илон Маск заявил, что ослабит ограничения на контент, а также отменит блокировку аккаунтов.

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Маргарита Головатенко