Британская юрфирма подает иск против «группы Вагнера»

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

Британская юридическая фирма McCue Jury & Partners заявила, что подает судебный иск против «группы Вагнера». Компания обосновывает такое решение действиями «Вагнера» на Украине, передает «РИА Новости».

— В то время, как мы предоставляли комитету доказательства, мы объявили... что жертвы среди украинцев сделали первый шаг к началу судебного разбирательства в Высоком суде [Лондона] против «Вагнера» с требованием привлечения к ответственности и возмещения ущерба, — сказано на сайте компании.

Отдельно отмечается, что дело будет финансироваться за счет краудфандинговой компании. Судебный процесс уже поддержали украинские чиновники, а также экс-премьер Британии Борис Джонсон.

Депутаты однопалатного парламента Эстонии объявили Россию государством, поддерживающим терроризм, стоит отметить, что в список «террористических организаций» попал ЧВК «Вагнер». В конце октября власти Новой Зеландии ввели санкции против членов военизированных формирований, связанных с частной военной компанией «Вагнер».



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Илина Хакимова