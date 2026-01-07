Сегодня в Татарстане ожидается до -8 градусов

Местами будет сильный снег, в отдельных районах метель

Фото: Артем Дергунов

Сегодня в Татарстане будет облачно. Ожидается небольшой и умеренный снег, местами сильный. В отдельных районах метель, сообщили в Гидрометцентре республики.

Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный 6—11 м/с, днем местами порывами до 14 м/с. Днем температура составит от -3 до -8 градусов. На дорогах гололедица и снежные заносы.



Инна Серова / realnoevremya.ru

Ранее Госавтоинспекция МВД по Татарстану рекомендовала не выезжать в среду за пределы населенных пунктов из-за ухудшения погодных условий.

Зульфат Шафигуллин