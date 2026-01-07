Сегодня в Казани каток в парке «Черное озеро» откроется позже обычного

Фото: Реальное время

Сегодня каток и пункт проката в парке «Черное озеро» начнут работу после 13:00. Из‑за погодных условий режим работы может измениться — горожанам рекомендуют следить за актуальными новостями. Об этом сообщила дирекция парков и скверов Казани.

Ряд запланированных мероприятий пришлось скорректировать. В частности, отменены мастер‑классы по фигурному катанию, которые должны были пройти сегодня. Их проведут позже — 9 января в 10:00 и 12:00.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Напомним, каток в главном городском парке закрыли 2 января из‑за неблагоприятных погодных условий. Тогда дирекция обратилась к жителям с просьбой не выходить на лед во избежание травм. Помимо мастер‑классов, пришлось перенести и вечеринку на льду. Первоначально планировалось, что каток возобновит работу 4 января, однако дирекция вновь объявила о его закрытии. С 6 января каток и пункт проката вернулись к прежнему режиму.

Рената Валеева