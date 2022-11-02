МИД России опубликовал заявление о предотвращении ядерной войны

Россия обратилась к странам, обладающим ядерным оружием, с призывом обеспечить глобальную стратегическую стабильность и отказаться от поощрения провокаций с данным типом вооружения. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел.

Как сказано в документе, Россия руководствуется постулатом о недопустимости ядерной войны, в которой не может быть победителей, а ее доктринальные установки носят только оборонительную направленность и не допускают расширительного толкования.

— Реагирование с применением ядерного оружия гипотетически допускается Россией только в ответ на агрессию с применением оружия массового уничтожения или на агрессию с использованием обычного вооружения, когда под угрозу ставится существование государства.

Вместе с этим в ведомстве добавили, что Москва исходит из неизменной актуальности действующих договоренностей и еще раз подтверждает приверженность совместному заявлению о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений от 3 января 2022 года.

— Призываем другие страны «ядерной пятерки» на деле продемонстрировать свою готовность работать над решением этой приоритетной задачи и отказаться от опасных попыток ущемлять жизненно важные интересы друг друга, балансируя на грани прямого вооруженного конфликта и поощряя провокации с оружием массового уничтожения, что способно привести к катастрофическим последствиям.

В МИД отметили, что Россия продолжает выступать за формирование обновленной, более устойчивой архитектуры международной безопасности на основе обеспечения предсказуемости и глобальной стратегической стабильности, а также соблюдения принципов равноправия.

Фото: flickr.com

Напомним, на прошлой неделе Владимир Путин в ходе пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что Россия никогда прямо не говорила о возможности применения ядерного оружия, лишь намеками отвечала на выпады оппонентов.



Днем ранее на встрече с руководителями силовых структур и спецслужб стран СНГ он сообщил, что Москве известно о планах Украины по использованию «грязной бомбы».

Тогда же под его руководством были проведены учения по нанесению массированного ядерного удара в ответ на удар противника. Глава государства наблюдал за проведением тренировки из ситуационного центра. По полигону «Кура» на Камчатке произведены пуски межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» с «Плесецка» и баллистической ракеты «Синева» из акватории Баренцева моря. К осуществлению задач также привлекались самолеты дальней авиации Ту-95МС, выполнившие пуски крылатых ракет воздушного базирования.

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Максим Кокунин