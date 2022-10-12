В Татарстане не планируют отменять новогодние мероприятия

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Президент Татарстана Рустам Минниханов на совещании с членами правительства прокомментировал ситуацию об отмене новогодних мероприятий из-за СВО в разных регионах России. Он высказался против такой меры.

— Новогодний праздник — это прежде всего праздник для наших детей, почему мы должны лишать их радости? Мы поддерживаем специальную военную операцию (СВО), прилагаем огромные усилия, но жизнь продолжается, — цитирует президента ТНВ.

По его мнению, сейчас как никогда нужны события, объединяющие людей.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

Напомним, что в граничащей с Татарстаном Чувашии решили отменить все праздничные новогодние мероприятия. Сэкономленные на праздниках деньги направят на помощь мобилизованным и их семьям.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Елизавета Пуншева