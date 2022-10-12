В Татарстане не планируют отменять новогодние мероприятия
Президент Татарстана Рустам Минниханов на совещании с членами правительства прокомментировал ситуацию об отмене новогодних мероприятий из-за СВО в разных регионах России. Он высказался против такой меры.
— Новогодний праздник — это прежде всего праздник для наших детей, почему мы должны лишать их радости? Мы поддерживаем специальную военную операцию (СВО), прилагаем огромные усилия, но жизнь продолжается, — цитирует президента ТНВ.
По его мнению, сейчас как никогда нужны события, объединяющие людей.
Напомним, что в граничащей с Татарстаном Чувашии решили отменить все праздничные новогодние мероприятия. Сэкономленные на праздниках деньги направят на помощь мобилизованным и их семьям.
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