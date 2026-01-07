Казань вошла в топ‑5 российских городов для одиночных путешествий

Средняя продолжительность поездок по России составила 2,5 дня

Фото: Динар Фатыхов

В новогодние праздники 2026 года Казань вошла в пятерку самых популярных российских направлений для путешественников, отправляющихся в отпуск в одиночку. Об этом ТАСС сообщили в OneTwoTrip.

Согласно результатам анализа, среди внутренних маршрутов лидируют Москва (19,9% от всех заказов по стране) и Санкт‑Петербург (17,9%). Казань заняла третью строчку в топ‑5 с долей в 3,6%, опередив Нижний Новгород и Адлер, на которые пришлось по 3,2% бронирований. Средняя продолжительность поездок по России составила 2,5 дня — чуть меньше, чем в прошлом году (2,6 дня).

При этом за рубежом самым востребованным направлением для одиночных путешественников стал Стамбул: его выбрали 18,5% россиян. Далее с заметным отрывом следуют Бангкок (3,6%), Париж (2,9%), Рим (2,7%) и Минск (2,6%). Интересно, что в этом сезоне туристы, отправляющиеся за границу в одиночку, проводят в поездке в среднем 3,4 дня — это существенно дольше, чем зимой прошлого года (2,7 дня).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Исследование также зафиксировало рост интереса к зарубежным поездкам среди соло‑путешественников: доля международных бронирований достигла 48%. Соответственно, 52% отдыхающих предпочли провести новогодние каникулы в пределах России.

Сами жители Казани предпочитают отправляться на новогодние каникулы в Объединенные Арабские Эмираты, Египет, российские регионы, Таиланд и Вьетнам. Средние расходы на путешествия варьируются от 82 тысяч рублей за короткий тур внутри страны до почти 300 тысяч рублей за недельный отдых в экзотическом регионе.

Рената Валеева