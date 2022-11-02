МИД: у России есть четкие гарантии от Украины, что атак в Черном море не будет

У России есть четкие гарантии от Украины, что атак в Черном море, подобных тем, что уже произошли, больше не будет. Об этом сообщает МИД страны.

Напомним, Россия возобновляет участие в черноморской зерновой инициативе, сообщили в Минобороны.

Фото: flickr.com

Вчера президент РФ Владимир Путин в разговоре с коллегой из Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Россия вернется в зерновую сделку только после гарантий безопасности со стороны Киева.

1 ноября делегации ООН, Турции и Украины договорились не планировать движение судов по Черному морю на среду, 2 ноября. По словам заместителя официального представителя генсека ООН Фархан Хака, приостановка движения судов в рамках «черноморской зерновой инициативы» является временной мерой.



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Елизавета Пуншева