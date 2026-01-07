В Госдуме готовят законопроект о дополнительном отпуске для отцов при рождении ребенка

Инициатива предполагает предоставление отцу отпуска наравне с матерью

Фото: Мария Зверева

В России готовят законопроект, который предоставит отцам право на дополнительный оплачиваемый отпуск при рождении ребенка. Об этом сообщила первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая, передает ТАСС.

По словам депутата, сегодня мужчины имеют возможность присутствовать на родах, однако после появления ребенка на свет у отца нет законной возможности уйти в дополнительный оплачиваемый отпуск, чтобы помочь матери в первые дни после выписки из роддома. Сейчас существует несколько ограниченных опций: муж может взять ежегодный оплачиваемый отпуск в период декрета супруги, а также имеет право на неоплачиваемый отпуск продолжительностью не более пяти дней в связи с рождением ребенка.

Инициатива предполагает предоставление отцу дополнительного оплачиваемого отпуска по беременности и родам — наравне с матерью.

Ранее депутаты предложили давать дополнительный отпуск за работу в новогоднюю ночь. Согласно действующему законодательству, работа в праздник предполагает либо повышенную оплату, либо получение другого выходного дня взамен отработанного. Тем не менее депутаты считают, что привлечение сотрудников в столь значимый культурный и семейный праздник должно дополнительно поощряться.

Рената Валеева