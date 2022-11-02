Закон о запрете продажи энергетиков и зажигалок несовершеннолетним вступит в силу 12 ноября

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов подписал закон, запрещающий продажу энергетиков и зажигалок несовершеннолетним. Он вступит в силу по истечении 10 дней с момента его официального опубликования, то есть 12 ноября.

Несоблюдение ограничения розничной продажи несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков, а также вовлечение в их потребление влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей; на должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей; на юридических лиц — от 100 до 150 тысяч рублей.

Несоблюдение ограничения розничной продажи несовершеннолетним товаров для личных и бытовых нужд граждан, содержащих сжиженный углеводородный газ, а также вовлечение в потребление путем вдыхания влечет административный штраф в тех же размерах.

Фото: pxhere.com

Напомним, в середине прошлого месяца депутаты Государственного совета поддержали во втором и третьем чтениях проект закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Татарстан в части установления ограничения продажи несовершеннолетним отдельных товаров».

23 сентября прокурор Татарстана Илдус Нафиков представил на заседании Госсовета республики этот законопроект. По его мнению, потребление энергетиков подростками ведет к наркомании и алкоголизму, а также может привести и к ожирению. Также Нафиков напомнил, что в Татарстане уже фиксируются факты потребления газа с летальным исходом, например в Набережных Челнах — из-за употребления бутана.



С инициативой ограничить реализацию детям энергетиков и предметов, содержащих сжиженный газ, выступила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец. Она предложила ввести административную ответственность за нарушение запрета продавать энергетики подросткам и вовлечение несовершеннолетних в их потребление.

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Максим Кокунин