Букмекер отказался платить миллионы по ставкам на вторжение США в Венесуэлу

В правилах было прописано: для выигрыша должна начаться «военная операция с целью установления контроля» над страной

Букмекерская платформа Polymarket отказалась выплачивать многомиллионные выигрыши игрокам, сделавшим ставки на вторжение США в Венесуэлу. Как сообщает The Guardian, компания обосновала решение тем, что произошедшие события не соответствуют условиям пари.

Согласно официальной позиции Polymarket, заявления президента США Дональда Трампа о контроле над Венесуэлой не могут считаться выполнением условий ставки. В правилах пари было прописано: для выигрыша должна начаться «военная операция с целью установления контроля» над страной. Захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его вывоз за пределы государства, по мнению платформы, не приравнивается к полноценному вторжению.

При этом Polymarket обязана выплатить $436,8 тыс. одному из игроков, который поставил $30 тыс. на конкретный сценарий: захват Мадуро и его вывоз из Венесуэлы до 31 января 2026 года. Этот исход событий состоялся: 3 января американские силы похитили венесуэльского лидера и его супругу Силию Флорес. 5 января пара предстала перед Федеральным судом в Нью‑Йорке по обвинениям в торговле наркотиками и оружием. На слушаниях Мадуро и Флорес не признали вину. Следующее заседание суда назначено на 17 марта.



Рената Валеева