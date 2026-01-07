Из Казани начнет курсировать автобусный маршрут в Екатеринбург

Отправление из столицы Татарстана будет осуществляться еженедельно по субботам в 19:00

Фото: Реальное время

С 10 января из Казани запустят регулярный автобусный рейс до Екатеринбурга. Соответствующее сообщение поступило из Минтранса Татарстана.

Отправление из Казани будет осуществляться еженедельно по субботам в 19:00 с автовокзала «Восточный». Обратный рейс из Екатеринбурга стартует по пятницам в 22:00 с автовокзала «Северный». Приобрести билеты пассажиры могут несколькими способами: в кассах автовокзала, на официальном сайте автостанции либо через мобильное приложение.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Ранее из Казани запустили рейс до Ташкента — столицы Узбекистана. Первый рейс по этому направлению отправился 1 октября 2025 года. Автобус курсирует из Казани дважды в неделю — по средам и субботам, отправление в 9:30. Путь до автовокзала «Сабир Рахимов» в Ташкенте занимает 1 день 20 часов, прибытие запланировано на 7:30.

Рената Валеева