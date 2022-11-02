Хуснуллин предупредил о падении рынка жилья при отказе от господдержки ипотеки

Государственные программы поддержи ипотеки необходимо продолжить, иначе рынок не будет развиваться, а к 2024 году его ожидает падение, рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин на правительственном часе в Совете Федерации.



Против продления запущенной в 2020 году льготной ипотеки на новостройки выступают Счетная палата и Банк России — они опасаются роста цен на жилье.

Хуснуллин напомнил, что прирост ипотечного портфеля в 2021 году составил 2,5 трлн рублей, а двухлетняя система поддержки сделала задел, обеспечивающий высокие темпы ввода жилья в этом и будущем году. Вице-премьер считает, что в связи с возможным спадом в 2024 году следует уже сейчас готовить новые меры, сообщает Forbes.

При этом государство поддерживает первичную ипотеку, не обращая внимания на вторичный рынок. Однако если ипотека на вторичном рынке не развивается, то хуже продается ипотека и на первичном. Приобретая жилье в новых домах, россияне продают старую квартиру, однако процесс осложняется дорогой ипотекой, и это приводит к проблемам на первичном рынке, признал Хуснуллин.

Фото: realnoevremya.ru

В конце ноября председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что в стране усилился разрыв между ценами на жилье на первичном и вторичном рынках, что может быть косвенным признаком перегрева. Чтобы не допустить этого, необходимо развивать адресные, а не широкомасштабные меры поддержки ипотеки, считает она.

Сейчас на рынке вторичного жилья в России наблюдается как замедление предложения, так и снижение скидок. За последние семь месяцев цены за квадратный метр в готовых квартирах в крупных российских городах не свидетельствовали о какой-либо четкой тенденции, демонстрируя как положительную, так и отрицательную месячную динамику.



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Маргарита Головатенко