Владимир Путин призвал обеспечить конкуренцию производителей техники для Вооруженных сил России

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами координационного совета по обеспечению Вооруженных сил призвал обеспечить конкуренцию производителей техники для российских военных.

По его словам, конкуренция важна всегда для эффективной работы экономики, «но в данном случае это имеет особое значение».

— Также это касается и самого вооружения, которое должно постоянно, непрерывно совершенствоваться и оставаться эффективным. Для этого, повторю, важно обеспечить активную конкуренцию производителей и разработчиков, — сказал он.

Он также отметил, что для каждого элемента экипировки военных должно учитываться мнение тех, кто его использует, — речь идет в том числе и об аптечках.

Глава государства потребовал непрерывного совершенствования вооружения для армии, а также добавил, что деятельность оборонного координационного совета должна быть гибкой и нацеленной на результат.

Вместе с этим Путин подчеркнул, что в стране сформирован механизм для тесного взаимодействия с регионами, МО и силовыми ведомствами. Эта работа должна строиться не по принципу бюрократии, заключил он.

Фото: mos.ru

На прошлой неделе Владимир Путин заявил о необходимости модернизации работы военкоматов. Глава государства отметил, что на первом этапе частичной мобилизации возникали определенные сложности, однако избежать этого, вероятно, было нельзя, поскольку модернизация давно не проводилась.

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Максим Кокунин