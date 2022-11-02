Сенатор Андрей Клишас заявил, что возврат к смертной казни в России невозможен

Глава Комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в своем telegram-канале заявил, что возврат к смертной казни в России при действующей Конституции невозможен.

Он отметил, что такую позицию публично отстаивает председатель Конституционного суда Валерий Зорькин.

Фото: pixabay.com

Напомним, в июле Клишас также сообщал, что в России невозможно преодолеть мораторий на смертную казнь, не внося изменений в Конституцию.



— <…> его нельзя преодолеть какой-то законодательной поправкой, запрет нельзя преодолеть даже конституционной поправкой, — сказал он.



В феврале заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что Россия может отменить мораторий на смертную казнь после выхода РФ из Совета Европы.

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Максим Кокунин