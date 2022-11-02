В Госдуме сообщили, что студентов, чьи родители мобилизованы, могут освободить от платы за обучение

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

В Госдуме разрабатывают законопроект, которым предлагается освободить от оплаты за обучение обучающихся до 23 лет на коммерческой основе в вузе, если один из родителей призван в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на первого зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александра Мажуга.

— Образовательная организация вправе освободить обучающегося в возрасте до 23 лет, который получает это образование впервые, при этом его родитель заключил контракт о прохождении военной службы и принимает участие в спецоперации, от полной стоимости обучения, если он учится на коммерческой основе за счет средств образовательной организации, — сказал он.

Согласно законопроекту, от оплаты освобождаются и те студенты, супруг или супруга которого заключил контракт о прохождении военной службы в рамках мобилизации.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

В прошлом месяце кабмин Татарстана утвердил дополнительные меры поддержки семей граждан, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы России.

Согласно постановлению, для семей мобилизованных в Татарстане установлены следующие меры дополнительной поддержки:

семьи с новорожденными, постоянно проживающие в регионе, обеспечат подарочными комплектами детских принадлежностей без учета среднедушевого дохода семьи;

членам семьи из числа пенсионеров и граждан, достигших возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), предоставят первоочередное право при обеспечении путевками на санаторно-курортное лечение в соответствии постановлением кабмина РТ;

членам семьи из числа граждан пожилого возраста и инвалидов I и II групп социальные услуги на дому будут предоставлять бесплатно;

членам семьи предоставят преимущественное право при приеме на соцобслуживание в дома-интернаты для престарелых и инвалидов, а также в дома-интернаты для граждан с психическими расстройствами, реабилитационные центры для детей и подростков с ОВЗ;

членам семей из числа детей-инвалидов предоставляется преимущественное право при прием на социальное обслуживание в реабилитационные центры для детей и подростков с ОВЗ;

предоставление бесплатного одноразового горячего питания членам семей из числа студентов, который очно учатся по программам подготовки специалистов среднего звена в государственных профессиональных образовательных организациях Татарстана;

предоставление бесплатного двухразового горячего питания (завтрак и обед) ученикам 1-го — 11-го классов государственных образовательных организаций республики;

семьям с детьми от 7 до 17 лет включительно, которые постоянно проживают в Татарстане, предоставляется первоочередное право при обеспечение путевками в организации отдыха.



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Максим Кокунин