Алиханов: более 2,6 млрд опасных продуктов заблокировали на кассах страны

Механизм начал действовать в России с апреля 2024 года

Фото: Мария Зверева

Глава Минпромторга Антон Алиханов сообщил, что с момента внедрения разрешительного режима на кассах было заблокировано более 2,6 млрд потенциально опасных продуктов, продававшихся с нарушениями. Об этом пишет РИА «Новости».

Механизм начал действовать в России с апреля 2024 года. Его суть заключается в том, что при попытке купить ряд товаров касса через специальный QR‑код автоматически проверяет их качество и соответствие требованиям. Если система выявляет нарушения — например, истек срок годности или товар числится как изъятый из оборота, — продажа блокируется.

По словам Алиханова, одним из наиболее заметных результатов стало радикальное снижение продаж просроченной молочной продукции: их объем сократился в 122 раза.

Разрешительный режим работает через государственную информационную систему «Честный знак». Когда кассир сканирует код маркировки, касса отправляет запрос в систему. В течение 1,5 секунд приходит ответ: если с товаром все в порядке, продажа продолжается, а если выявлены нарушения — касса не позволит добавить продукт в чек.

Внедрение режима проходит поэтапно для разных категорий товаров. Так, с 1 апреля 2024 года он стал обязательным для табачной продукции и пива в кегах, с 1 мая — для упакованной воды и молочной продукции в крупных торговых сетях, с 1 сентября — для той же продукции у остальных продавцов. В дальнейшем режим распространился на антисептики, БАДы, обувь, фотоаппараты, шины, одежду, духи и другие товары.

За несоблюдение требований постановления правительства предусмотрена административная ответственность: для должностных лиц — штраф от 1 000 до 10 000 рублей, для юридических лиц — от 50 000 до 100 000 рублей (ст. 15.12.1 КоАП РФ).

Рената Валеева