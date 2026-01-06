В FIS объяснили, почему лыжников из США не отстранили, как россиян

Все дело в отсутствии реакции мировой общественности

Фото: Максим Платонов

Глава отдела коммуникаций FIS Бруно Сасси объяснил, почему американских лыжников не отстранили от соревнований на фоне ситуации в Венесуэле. По его словам, все дело в отсутствии острой реакции мировой общественности.

— Ответ на вопрос весьма простой. Если остальной мир отреагирует на действия США так же, как на действия России на Украине, то это могло бы стать предметом обсуждения для нас. Но мы даже не близки к этому, — заявил Сасси шведскому изданию.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, США вторглись на территорию Венесуэлы и «похитили» президента Николаса Мадуро вместе с его женой. Несмотря на это в спортивных федерациях не стали даже рассматривать вариант с отстранением американских спортсменов. Хотя весной 2022 года российских атлетов отстранили в большинстве видов спорта, в том числе в лыжных гонках.

Зульфат Шафигуллин