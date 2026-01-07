Метель, гололед и сильный ветер ожидается в Татарстане 8 января

Видимость снизится до 1000 метров и менее

Фото: Михаил Захаров

Гидрометцентр Татарстана выпустил предупреждение об ухудшении погодных условий. Согласно прогнозу, ночью и днем 8 января на территории региона, включая Казань, ожидаются неблагоприятные метеорологические явления.

В частности, синоптики прогнозируют сильный ветер — порывами 15–17 м/с, в Казани — до 15 м/с. Наряду с этим возможна метель, при которой видимость снизится до 1000 метров и менее.

На фоне отрицательных температур не исключен гололед, а на дорогах сформируется снежная каша и гололедица, местами — сильная.



Рената Валеева