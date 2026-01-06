Над Татарстаном сбили один БПЛА — Минобороны России

Это произошло ночью в период с 23.00 мск до 07.00 мск

Над территорией Татарстана сбит один вражеский беспилотник. Об этом сообщается в ночной сводке Министерства обороны России.

Всего в период с 23:00 мск до 07:00 мск над регионами страны было сбито 129 беспилотников. Больше всего сбито над Брянской областью — 29 БПЛА. Кроме Татарстана был атакован Башкортостан, где было уничтожено шесть украинских беспилотников.

С ночи в Татарстане действует режим «Беспилотная опасность», в трех городах республики была объявлена угроза атаки БПЛА.

Зульфат Шафигуллин