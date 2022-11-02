В Татарстане к газу подключились еще 3,5 тысячи домовладений

Работу по социальной газификации в Татарстане начали заблаговременно, поэтому сейчас в республике — 99% газификации, рассказал глава комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин.



Что касается оставшегося 1%, то всего заявок — 21 тысяча, потенциал для работы есть по 18 тысячам. Сейчас из общего числа на рассмотрении находятся 15,8 тысячи заявок. Газ довели до 9 тысяч домовладений, подключены 3,5 тысячи домовладений.

Тем, с кем договора уже заключены, газ проведут до границы участка в ближайшие сроки, сообщил Топилин в ходе прямого эфира по вопросам социальной газификации.

Фото: t.me/topilinma

Топилин напомнил, что социальные меры поддержки в Татарстане ввели одними из самых первых. Сейчас гражданам предоставляют субсидии на 60—80 тыс. рублей, в дальнейшем сумму увеличат до 100 тыс. рублей — получить их смогут малообеспеченные, ветераны Великой Отечественной войны и др.

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и президент Татарстана Рустам Минниханов подписали программу развития газоснабжения и газификации региона до конца 2025 года. По программе «Газпром» обязуется обеспечить газификацию девяти сел и деревень в Агрызском, Азнакаевском, Альметьевском, Атнинском, Верхнеуслонском и Зеленодольском районах, а еще территории перспективного проекта «Большой Зеленодольск» к западу от Казани. Доступ к сетевому газу получат 7,4 тыс. домовладений и 13 котельных, также «Газпром» построит 11 межпоселковых газопроводов.

Президент России Владимир Путин поручил продлить программу социальной газификации в стране после 2022 года. Он отметил, что программа газификации набирает обороты — по состоянию на начало октября газ подведен уже к свыше 300 тыс. домовладений. Глава государства дал поручение регионам предоставить субсидии нуждающимся гражданам на покупку газового оборудования, а также контролировать поддержку оказания финансовой помощи.

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Маргарита Головатенко