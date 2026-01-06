В Нью-Йорке состоялся суд против президента Венесуэлы Мадуро и его жены

Обвиняемые настаивали на своей невиновности

В Нью-Йорке состоялось первое заседание суда против президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены. Обвиняемых доставили без наручников, но в тюремной одежде и кандалах на ногах, сообщает ТАСС.

В выступлении Мадуро настаивал на невиновности, а также заявил, что остается президентом Венесуэлы. Венесуэльский лидер назвал себя военнопленным. Адвокаты Мадуро не намерены добиваться его освобождения под залог.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Жена президента Венесуэлы Силия Флорес пришла в суд с повязкой на голове — она получила травмы при задержании, в том числе ушиб ребер.

Интересы Мадуро защищает адвокат Барри Поллак, ранее работавший по делу основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Силию Флорес будет представлять юрист Марк Доннели. Также суд разрешил обвиняемым посещение консульскими работниками Венесуэлы.

Напомним, президент США Дональд Трамп сообщил о задержании и эвакуации из Венесуэлы Николаса Мадуро совместно с супругой.

Зульфат Шафигуллин