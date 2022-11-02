Челны направят остатки средств бюджета на поддержку мобилизованных и их семей

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

В Набережных Челнах остатки городского бюджета решили направить на поддержку призванных в ходе частичной мобилизации и их семей. Об этом стало известно на заседании городского совета.

12 миллионов рублей в автограде выделили на новогодние мероприятия и подарки для детей из малообеспеченных семей, сотрудников муниципальных учреждений, а также мобилизованных. Еще 20 миллионов направили на оплату детских садов для детей горожан, призванных в ходе частичной мобилизации.

Напомним, о частичной мобилизации президент России Владимир Путин объявил утром 21 сентября. На сегодняшний день все мероприятия завершены.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Для поддержки мобилизованных и их семей приняты меры поддержки как на федеральном, так и региональном уровне. Так, в Татарстане для них сократили сроки регистрации недвижимости. Кроме того, семьи с новорожденными, постоянно проживающие в республике, обеспечат подарочными комплектами детских принадлежностей без учета среднедушевого дохода семьи и так далее.

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Татьяна Демина