В Казани за сутки вывезли 25,8 тыс. тонн снега

В столице Татарстана за минувшие сутки к очистке дорог была привлечена 961 единица спецтехники

Фото: Михаил Захаров

В Казани за минувшие сутки к очистке дорог были привлечены 961 единица спецтехники и 625 дорожных рабочих. Общий объем вывезенного на снегоплавильные пункты снега составил 25,8 тыс. тонн.

Для борьбы с гололедом на дорогах города было использовано 187,9 тонны противогололедных материалов, из которых 70,9 тонны — это современный реагент и 117 тонн — песко-соляная смесь. Об этом сообщили в мэрии.

Напомним, 5 января объем вывезенного снега составил 23,1 тыс. тонн. Всего же с начала зимнего сезона с казанских улиц утилизировано уже более 204,6 тыс. тонн снежной массы. Для обеспечения безопасности движения с начала зимы дорожники израсходовали 25,7 тыс. тонн противогололедных материалов.

Напомним, с 14:00 4 января на всей территории Татарстана по решению премьер-министра республики Алексея Песошина действует план «Буран». Специальный режим был введен из-за экстремальных погодных условий — сильных метелей и образования снежных заносов на магистралях региона.



Рената Валеева