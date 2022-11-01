Турция, Украина и ООН не запланировали движения судов по зерновой сделке на 2 ноября

Делегации ООН, Турции и Украины договорились не планировать движение судов по Черному морю на среду, 2 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение представительства ООН в Совместном координационном центре в Стамбуле.

Отмечается, что сегодня было проведено 36 инспекций, находящихся в турецких водах судов.

— Секретариат ООН подчеркивает, что движение судов и их инспекции, осуществляемые после приостановки участия России в СКЦ, это временные и экстренные меры. Координатор ООН в Черноморской инициативе Амир Абдулла в тесном сотрудничестве и консультациях с турецкой делегацией в СКЦ прилагает все усилия для возобновления участия в его работе всех сторон. СКЦ может осуществлять свой мандат наилучшим образом при полном и активном участии всех четырех делегаций, — говорится в сообщении.

По словам заместителя официального представителя генсека ООН Фархан Хака, приостановка движения судов в рамках «черноморской зерновой инициативы» является временной мерой.

Фото: pxhere.com

Вчера Минобороны России сообщило, что движение судов по гуманитарному коридору в Черном море, созданному в рамках «зерновой сделки», приостановлено.

— Подчеркиваем, что Российская Федерация, как основной участник указанных соглашений, не выходит из них, а приостанавливает их действие. В связи с этим, движение судов по коридору безопасности является недопустимым, так как украинское руководство и командование ВСУ используют его для ведения боевых действий против Российской Федерации, — указали в министерстве.

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Максим Кокунин