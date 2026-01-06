На подъезде к Раифскому монастырю образовалась многокилометровая пробка

Длина затора составляет свыше 4 км

На подъезде к Раифскому монастырю в Зеленодольском районе Татарстана образовалась многокилометровая пробка. Длина затора превышает 4 километра.

По данным «Яндекс.Карты», пробка начинается со съезда с трассы А-295. Затрудненное движение наблюдается в обе стороны — на въезд и выезд с Раифского монастыря.

Сегодня в монастыре были совершены богослужения в преддверии Рождества.

Напомним, пробки у Раифского монастыря ежегодно образуются в начале января. В новогодние выходные здесь проводят популярный у жителей республики ледовых скульптур и снежных фигур «Лед и свет». Аналогичные затруднения в движении транспорта на данном участке дороги были в прошлом году.

Зульфат Шафигуллин