Проезд по платной трассе Алексеевское — Альметьевск открыли
Движение транспорта после непогоды восстановлено
Платная трасса Алексеевское — Альметьевск вновь открыта для проезда. Временное закрытие из-за непогоды прекращено.
— В связи с нормализацией метеорологической обстановки движение на участке платной дороги Алексеевское — Альметьевск возобновлено, — говорится в заявлении обслуживающей дорогие компании.
Трасса Алексеевское — Альметьевск была закрыта для всех видов транспорта в связи с непогодой 4 января.
Ранее жителям Татарстана порекомендовали завтра не выезжать за пределы населенных пунктов из-за ухудшения погодных условий. В республике 7 января ожидается сильный снег, местами метель.
