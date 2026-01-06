Новости общества

Проезд по платной трассе Алексеевское — Альметьевск открыли

14:54, 06.01.2026

Движение транспорта после непогоды восстановлено

Фото: Динар Фатыхов

Платная трасса Алексеевское — Альметьевск вновь открыта для проезда. Временное закрытие из-за непогоды прекращено.

— В связи с нормализацией метеорологической обстановки движение на участке платной дороги Алексеевское — Альметьевск возобновлено, — говорится в заявлении обслуживающей дорогие компании.

Трасса Алексеевское — Альметьевск была закрыта для всех видов транспорта в связи с непогодой 4 января.

Ранее жителям Татарстана порекомендовали завтра не выезжать за пределы населенных пунктов из-за ухудшения погодных условий. В республике 7 января ожидается сильный снег, местами метель.

Зульфат Шафигуллин

